Québec deviendra-t-elle la prochaine plaque tournante du cinéma?

La région de Québec ne ménage aucun effort depuis plus d’une décennie pour attirer davantage de productions dans la Capitale-Nationale, mais la pénurie de main-d’œuvre et un certain manque d’expertise freinent depuis longtemps les ambitions de l’industrie locale. La donne pourrait changer cependant avec l’ouverture d’un baccalauréat en cinéma à l’Université Laval dès cet automne.

« On espère que Québec devienne un pôle important pour l’industrie de l’audiovisuel au Québec », se plaît à rêver Jean-Pierre Sirois-Trahan, directeur du programme de cinéma à l’Université Laval. « On veut faire mentir ceux qui disent qu’il ne se passe rien dans le milieu à l’est de la rue Papineau [à Montréal]. »

En chantier depuis plusieurs années, ce nouveau baccalauréat en cinéma et culture numérique formera à partir de septembre des cohortes de 65 étudiants par année. De ce nombre, on espère en retenir une bonne partie dans la région de Québec, sans pour autant avancer de chiffres précis.

Pour l’heure, Québec souffre d’une grave pénurie de main-d’œuvre, dans tous les domaines évidemment, mais dans le secteur audiovisuel particulièrement. Cette réalité n’a pas empêché la région d’accueillir dans les dernières années plusieurs tournages d’envergure, comme celui de l’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine, Escouade 99, ou encore celui de la série américaine à grand budget Barkskins. Quelques compagnies de production y sont également installées, comme ComediHa !, mais des travailleurs de Montréal doivent souvent être appelés en renfort pour combler les besoins.

Une expertise que la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale préférerait conserver dans la région dans un avenir rapproché. « On est très, très heureux de savoir qu’il y aura maintenant un bac en cinéma à l’Université Laval. C’est un outil additionnel pour poursuivre notre croissance du volume de productions. C’est un moyen supplémentaire pour arriver à notre objectif », ajoute le coprésident de la table de concertation, Renaud Sylvain.

L’objectif auquel il fait référence est de faire en sorte que la Capitale-Nationale représente d’ici les cinq prochaines années environ 10 % des productions à l’échelle du Québec, ce qui correspondrait à peu près au poids économique de la région. Comme le rapportait Le Devoir en novembre dernier, la capitale comptait pour moins de 8 % de la production en 2020, un indicateur en légère hausse depuis les dernières années.

« Dans le secteur de l’animation, on dépasse déjà 10 % du nombre de productions. Avec le nouveau baccalauréat, on vient développer une expertise dans tous les domaines pour atteindre ce chiffre, tous genres confondus. Cette formation va nous permettre d’avoir des métiers à Québec que l’on a moins, comme des réalisateurs et des scénaristes », espère Renaud Sylvain, convaincu du potentiel cinématographique et télévisuel de Québec, ne serait-ce que pour le charme unique du Vieux-Québec.

Les inscriptions pour le baccalauréat en cinéma à l’Université Laval devraient ouvrir sous peu. Jusqu’ici, le Département de littérature, théâtre et cinéma n’offrait qu’un certificat, qui affiche d’ailleurs un taux de placement de 100 %, selon l’Université.

À l’image d’une industrie en pleine croissance, avec l’essor des plateformes numériques et des jeux vidéo. À Québec, comme à Montréal, la main-d’œuvre ne suffit plus à la demande.

Outre l’Université Laval, qui répond à ce problème grandissant en mettant sur pied un baccalauréat, le cégep de Jonquière a annoncé l’automne dernier qu’il remodelait complètement son programme de cinéma en vue de la rentrée de septembre pour s’adapter à la nouvelle réalité du marché. Le nombre de places passera ainsi de 125 à 160 par cohorte.

« Beaucoup d’employeurs aimeraient avoir des jeunes formés rapidement pour entrer sur le marché du travail dès maintenant. Mais dans 15 ans, on ne sait pas où on va être. C’est important de prendre le temps de bien former les étudiants pour faire en sorte que les finissants soient le plus polyvalents possible », prévient le responsable de la technique, Jaky Fortin, devant toute cette agitation dans le milieu.