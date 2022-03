«The Outfit»: la métaphore ne fait pas le film

Le film The Outfit (Le tailleur) s’ouvre sur une voix expliquant que la conception d’un habit est plus complexe qu’il n’y paraît. Après les étapes telles que la prise de mesures et le coupage, plusieurs couches distinctes, incluant coton et laine, sont superposées puis cousues ensemble. Au même moment, à l’image, on suit un tailleur dans son commerce, de la devanture à l’atelier en passant par le salon d’essayage. C’est là une façon habile d’établir que le récit ira, lui aussi, au-delà des apparences ; qu’il sera « plus complexe qu’il n’y paraît ». Autant peut d’ailleurs être dit du narrateur.

Malheureusement, rien par la suite ne s’avérera aussi ingénieux que cette séquence d’ouverture. Certes, The Outfit est élégamment conçu, mais après une telle entrée en matière, on attendait davantage de ce qui s’avère un exercice de style un peu coincé.

Le film a pour protagoniste Leonard, un tailleur anglais qui a immigré à Chicago et dont la boutique est devenue le point de chute de la correspondance d’un gangster, Big Roy. Lors d’une nuit mouvementée, Leonard se retrouve pris entre deux feux — littéralement — après que le fils et le lieutenant de Roy se sont réfugiés dans son commerce.

Divisé en autant d’actes qu’il y a de « couches » aux habits que confectionne le protagoniste, le film met en valeur les différents intervenants de manière successive et intimiste face à Leonard, qui est, sans mauvais jeu de mots, le fil conducteur de ce huis clos confiné à sa boutique.

À cet égard, si The Outfit séduit avec son charme suranné (et les chics costumes de Zac Posen) convoquant le souvenir de film noir et de gangster d’antan, il déçoit en revanche dans son exécution. Scénariste lauréat d’un Oscar pour The Imitation Game (Le jeu de l’imitation), Graham Moore fait ici ses premiers pas comme réalisateur, et il se dégage de sa mise en scène une impression de prudence plutôt que d’assurance ou de maîtrise. Le film a un côté empesé, statique.

Justement, et sans sacrifier l’idée de sobre élégance visuelle associée au personnage principal, la réalisation aurait gagné à être plus cinétique, voire à inclure une poignée de morceaux de bravoure formels. À titre de contre-exemple, on mentionnera Bound, des sœurs Wachowski, autre exercice de style inspiré du film noir et de gangster, et dont le canevas minimaliste n’entravait en rien l’inventivité technique.

Épilogue et post-épilogue

À défaut d’une meilleure expression, The Outfit est trop pépère pour réellement captiver. Et cela, en dépit d’une interprétation centrale typiquement formidable de Mark Rylance, lauréat d’un Oscar de soutien pour Bridge of Spies (Le pont des espions). En employée mêlée malgré elle à l’affaire, Zoey Deutch tire également son épingle du jeu, mais les autres acteurs se révèlent inégaux, surtout Simon Russell Beale, peu charismatique en chef gangster.

Coécrit par Moore et Jonathan McClain, le scénario n’est en outre pas aussi roublard qu’il semble croire l’être. En cela que l’intrigue, qui repose sur une série de retournements tantôt surprenants, tantôt attendus, culmine par une grande révélation qui n’en sera pas vraiment une pour quiconque a vu un ou deux films. Sachant cela, le montage explicatif chargé d’expliciter ce qui s’est passé n’en paraît que plus ronflant.

S’ensuivent un épilogue puis un « post-épilogue » dont l’existence sert moins le film que la métaphore de départ : quelqu’un, quelque part, a eu du mal à couper. Or, cet habit-là aurait eu besoin d’ajustements.

Le tailleur (V.F. The Outfit) ★★ 1/2 Suspense de Graham Moore. Avec Mark Rylance, Zoey Deutch, Johnny Flynn, Dylan O’Brien, Simon Russell Beale. États-Unis, 2022, 106 minutes. En salle.