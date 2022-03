Juliette Binoche chez les invisibles de «Ouistreham»

Tout a commencé par un coup de cœur de Juliette Binoche. L’icône française, après avoir lu Le quai de Ouistreham, de la journaliste Florence Aubenas, rêvait de le porter à l’écran. « Je me suis battue pour son adaptation, précise-t-elle sur Zoom depuis Paris. J’ai assuré à Florence que son livre était très cinématographique et son thème, important. Je devais le produire. » Dix ans ont passé entre le début des démarches et la sortie du film, dans lequel elle tient le rôle principal.

À la clé, le récit de l’intrépide journaliste française Florence Aubenas, celle-là même qui avait été prise en otage à Bagdad en 2005 durant la guerre d’Irak. Son Quai de Ouistreham, publié en 2010, relatait, à travers le personnage de l’écrivaine Marianne Winckler, sa propre aventure. Afin d’en faire un livre, la reporter avait infiltré le monde précaire des femmes de ménage, se faisant embaucher à leurs côtés dans des entreprises puis sur le traversier de Ouistreham, entre la Normandie et l’Angleterre. Là où, entre les arrivées et les départs, l’entretien ménager relève du sport de combat.

Aux yeux de l’actrice, le sujet abordé était d’autant plus crucial en temps de crise et de changements climatiques. « Comment inclure les invisibles ? demande Binoche. La plupart de ces métiers sont exercés par des femmes partout dans le monde. Elles ont des enfants et n’y arrivent pas. Moi, j’ai besoin de vivre intérieurement ce qui se passe dans la réalité, de faire des ponts. »

D’abord réticente, Aubenas accepta de voir son récit adapté si Emmanuel Carrère en était le maître d’œuvre. L’écrivain de Yoga et de La classe de neige, souvent scénariste, n’avait pas réalisé de film depuis La moustache, en 2005. « La proposition de faire Ouistreham était inattendue et irrésistible, déclare-t-il, lui aussi en entrevue virtuelle. Quel défi ! »

Sur un fil

Le scénario écrit avec son ancienne compagne, Hélène Devynck, fut un long processus pour Carrère. Il explorait le cinéma social, sur la ligne ténue entre réalité et fiction, imposture et empathie, dans une approche souvent collée au documentaire. Posant la question de la difficile réconciliation des classes en France.

« On n’a pas de frères Dardenne ou de Ken Loach, chez nous, dit Carrère. Dans la connexion avec la réalité, on sent en général l’œil extérieur du cinéaste. » Il perçoit son film un peu dans la lignée de ceux de Stéphane Brizé (La loi du marché) : un cinéma social de proximité.

Il a dû se poser la même question que Florence Aubenas quant au bien-fondé de cacher son identité. Pour son livre, la journaliste avait choisi de se faire passer pour une autre. Pas lui. « L’équivalent du livre, au cinéma, aurait été un documentaire en caméra cachée. Ce que je n’aime pas. Je n’ai jamais fait de journalisme d’immersion, jouant toujours cartes sur table. Si les gens sont d’accord avec mon approche, ils acceptent. Par son propre pari, Aubenas avait obtenu l’heure juste sur ce travail. Elle se levait à 3 h du matin pour l’accomplir avec les autres. Dans le film, la fiction intervient. »

À part Binoche, les interprètes du film étaient des non-professionnelles travaillant également dans les métiers de la propreté. Elles connaissaient ces horaires impossibles, en dehors des heures de travail des patrons. Toutes et tous se sont retrouvés à Cannes avec l’équipe, en juillet dernier, quand le film fut projeté à la Quinzaine des réalisateurs.

L’aventure ne fut pas un long fleuve tranquille pour l’oscarisée du Patient anglais. Carrère a refusé que Binoche produise le film. « J’ai été choquée, avoue-t-elle, tout en ayant la réaction de lui répondre : “C’est blessant, mais le film est plus important que moi, et ces femmes sont humiliées sans arrêt.” Il était surpris que je ne fasse pas de crise de nerfs. Au moins, le tournage s’est bien déroulé. S’il avait fallu que ça se passe mal en plus… »

Choc des classes

Deux personnages du film étaient déjà dans le livre d’Aubenas. Elles ont participé à des ateliers toutes les deux semaines durant plusieurs mois. La célèbre actrice débarqua sur le plateau la veille du tournage parmi un groupe déjà constitué : « J’étais épuisée, malade, grippée, et j’étais en train de perdre mon père, en situation de vulnérabilité. Emmanuel avait organisé un dîner avec tout le monde. Les femmes ont eu envie de prendre soin de moi. D’une manière générale, ce fut un accueil chaleureux. Elles ont compris que je pouvais les aider quand elles avaient peur ou oubliaient un mot, pour leur donner confiance. Emmanuel m’avait dit : “Les acteurs, c’est toi qui t’en occupes.” Mais il les a laissés libres d’utiliser leur langage, à leur rythme, en y brodant leur propre histoire. Hélène demeurait au départ sur ses gardes. »

Hélène, c’est Hélène Lambert, révélation du film par la force de son jeu, dans la peau de la grande amie de l’écrivaine. Cette préposée d’entretien ignore que sa compagne joue un rôle,et ne le lui pardonnera pas après l’avoir découvert. Au scénario, Carrère a poussé leur relation d’amitié.

Durant le tournage, Binoche sesera retrouvée dans la position de l’écrivaine du film, privilégiée parmi un groupe de travailleuses précaires, capable de retrouver son confort quand les autres continueront leur vie de misère. Certains le lui ont reproché. Mais tel était le délicat pari de son écart entre deux chaises, qui confère aussi au film ses accents de vérité.

Ouistreham prendra l’affiche en salle le 25 mars.