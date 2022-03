Le meilleur de William Hurt, en quelques films

Dans un article consacré à William Hurt, décédé le 13 mars à l’âge de 71 ans, Rolling Stone écrivait qu’il fut « un acteur comme on n’en rencontre qu’une seule fois dans une vie ». De fait, qu’il apparaisse en vedette ou en soutien, William Hurt avait le don de marquer l’imaginaire. Dans son jeu, l’acteur en faisait pourtant étonnamment peu, comme en témoignent ses cinq meilleures prestations — une sélection éminemment subjective, il va sans dire.

Au sujet de l’approche subtile du comédien, Roger Ebert écrivait avec acuité dans un entretien de 1989 : « À presque tous ses rôles il confère un sens de l’ordinaire ; le sentiment qu’il s’agit simplement d’une personne qui se trouve à cet endroit à ce moment-là. Cet extérieur presque fade lors des scènes d’ouverture est ce qui déclenche les explosions émotionnelles ultérieurement. »

On en trouve un bon exemple dans The Accidental Tourist (Voyageur malgré lui, 1988), troisième collaboration entre William Hurt et son réalisateur fétiche, Lawrence Kasdan. Hurt y incarne un auteur de guides de voyage qui peine à composer avec le deuil de son fils unique, le départ de sa femme (Kathleen Turner) et les attentions d’une dresseuse de chiens (Geena Davis). Avec sensibilité, l’acteur crée un homme qui a survécu en réprimant ses émotions, mais qui ne renouera avec le bonheur qu’en acceptant de vivre celles-ci.

Dans l’entrevue à Ebert, l’acteur confiait à ce propos : « Vous coupez la capacité de chagrin dans votre vie, et vous coupez la joie en même temps […] Vous n’avez pas l’un sans l’autre. »

En l’occurrence, telle semble être la philosophie de The Big Chill (Les copains d’abord, 1983), de Lawrence Kasdan, qui passe volontiers du rire aux larmes. On y suit un groupe d’amis, vingtenaires contestataires devenus trentenaires embourgeoisés, réunis pour les funérailles d’un des leurs. Hurt est le plus troublé de la bande, mais tout un chacun a l’occasion de briller.

Point de facilité

Pour le compte, l’acteur accordait davantage d’importance à l’ensemble qu’à sa seule contribution. Au Daily Actor, il confiait ainsi : « Ce que je veux quand je lis un scénario, c’est avoir le sentiment que j’aimerais en gros jouer n’importe quel personnage […] Ce que je veux, c’est éprouver le sentiment que j’aimerais faire partie de ce projet. »

Outre qu’il ne mesurait pas l’importance des rôles en fonction de leur temps passé à l’écran, surtout en seconde partie de carrière, où il devint un acteur de soutien prisé, Hurt ne cherchait pas à s’attirer l’amour du public par l’entremise de personnages gentils. En effet, et contrairement à beaucoup d’acteurs de sa trempe, il ne rechignait pas à prêter ses traits à des hommes antipathiques, voire pathétiques, comme dans Body Heat (La fièvre au corps, 1981).

Dans sa première collaboration avec Kasdan, Hurt joue un avocat fourbe qui accepte de tuer le mari de sa maîtresse (Kathleen Turner, dans ses mémorables débuts). On est à des lieues du héros romantique, archétype que William Hurt aurait pu incarner s’il l’avait souhaité, avec sa haute stature, sa blondeur et son visage agréable. Mais non : point de facilité pour lui.

D’ailleurs, on pourra voir dans son personnage de journaliste photogénique mais un brin stupide de Broadcast News (1987) une fine parodie de ce type de rôles. Dans cette satire des médias imaginée par James L. Brooks, il trouve une autre grande partenaire en la personne de Holly Hunter, qui joue une productrice stressée.

À noter que l’acteur effectuait là un retour professionnel après une cure de désintoxication pour alcoolisme, comme il s’en ouvrit plus tard au Washington Post : « Accepter cela a fait la différence entre une vie heureuse et une vie malheureuse. Le jour le plus important de ma vie a été le jour où j’ai demandé de l’aide. »

Sachant cela, on ne s’étonnera pas que cette composition demeure l’une des plus savoureuses de William Hurt, qui parvenait à allier là substance et légèreté.

Un art consommé

On a droit au même mélange, mais avec cette fois des notes d’humour noir, dans A History of Violence (Une histoire de violence, 2005). Dans ce film de David Cronenberg, il est saisissant lors de son passage aussi tardif que bref, en aîné gangster de Viggo Mortensen. Tout l’art consommé de William Hurt est là, en concentré : l’explosion latente de The Accidental Tourist, la veule hypocrisie de Body Heat, l’imbécillité de fond de Broadcast News… Jouissif.

Enfin, impossible de ne pas mentionner Kiss of the Spider Woman (Le baiser de la femme araignée, 1985), film d’Héctor Babenco qui valut à William Hurt le Prix d’interprétation à Cannes et l’Oscar du meilleur acteur. Il est inoubliable en prisonnier homosexuel cinéphile qui s’éprend de son codétenu, un révolutionnaire macho (Raúl Juliá).

Pour qui aurait fait le décompte, oui, cela fait six et non cinq films. Or, pour « un acteur comme on n’en rencontre qu’une seule fois dans une vie », l’exception est de mise.

À l’exception de Kiss of the Spider Woman, les films cités sont proposés sur plusieurs plateformes, dont iTunes.



Sans oublier… On voudra également revisiter ces quelques titres afin d’apprécier le brio tranquille de William Hurt. A.I. Artificial Intelligence (A.I. Intelligence artificielle), de Steven Spielberg, 2001 : tout d’émotions contenues en équivalent de Geppetto dans cette variation futuriste de Pinocchio. Altered States (Au-delà du réel), de Ken Russell, 1980 : hallucinant et halluciné en scientifique happé par ses propres expérimentations. Children of a Lesser God (Les enfants du silence), de Randa Haines, 1986 : attachant en professeur épris d’une jeune femme malentendante. The Doctor (Le docteur), de Randa Haines, 1991 : touchant en chirurgien distant qui découvre les vertus de l’empathie en tombant malade. One True Thing (Contre-jour), de Carl Franklin, 1998 : parfait en professeur égocentrique qui perd des plumes aux yeux de sa fille tandis que sa conjointe se meurt. Second Best (Le deuxième père), de Chris Menges, 1994 : émouvant en célibataire mûr décidé à adopter un garçon à problème.