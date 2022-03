FIFA: les arts vivants survivent à l’écran

La 40e édition du Festival international du film sur l’art (FIFA) sera la plus faste de sa longue histoire : plus de 1000 films ont été soumis aux programmateurs, qui en ont retenu environ le cinquième pour concocter l’affiche. Parmi eux, un nombre record de films imaginés à partir de performances scéniques, alors que les deux dernières années pandémiques ont forcé les arts de la scène tels que la danse et le théâtre à se tourner vers le cinéma pour continuer d’exister dans l’œil du public, ce qui soulève une question existentielle : que deviennent les arts vivants lorsque transposés au cinéma ?

Ces derniers mois pandémiques, on a vu surgir sur les petits écrans quantité de performances scéniques adaptées au format télévisuel. Télé-Québec a mené le bal en proposant du théâtre (L’Assemblée, diffusé en mars 2021), de la danse (Mélodies perdues, « une incursion des Ballets jazz Montréal dans l’univers poétique de Patrick Watson », présenté en janvier dernier) et des concerts musicaux. Cette manne de nouveaux films d’art, fertilisée par l’aide financière des différents leviers de développement culturel des gouvernements, profite aujourd’hui au FIFA, qui débute le 15 mars.

« Particulièrement en ce qui concerne la pratique artistique de la danse », confirme Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation du festival. Elle a reçu une telle quantité de soumissions de films sur la danse — « et beaucoup d’excellents films » — que le festival a programmé une Nuit de la danse, présentée le 18 mars au théâtre Outremont (voir encadré page suivante). Plus de 60 % des œuvres présentées lors de cette Nuit ont été créées ici, au Québec.

La rencontre entre la danse et le cinéma s’affirme déjà depuis plusieurs années, note Jacinthe Brisebois, en évoquant la démarche du chorégraphe et cinéaste Édouard Lock, « mais la pandémie a certainement été un accélérateur de ce genre de production. Or, des captations de performances scéniques à la caméra, comme si le spectateur se trouvait dans la salle, il y en a de moins en moins ; on parle de plus en plus de ce qu’on pourrait appeler des captations immersives. […] Ce n’est pas du tout la même énergie que celle qui émane d’une scène, mais sur grand écran, c’est fabuleux de voir ce type de film. »

Transposition, immersion

Comme le court métrage Démesure, coréalisé par le cinéaste Xavier Curnillon et la chorégraphe Louise Bédard. Retenu dans la sélection officielle, catégorie Courts métrages, le film sort du cadre d’une scène traditionnelle pour investir le Musée national des beaux-arts du Québec, son architecture ayant inspiré les mouvements imaginés par Bédard.

« Cela exige une réflexion, explique Xavier Curnillon. Qu’est-ce c’est qu’on capte à la caméra, comment on capte la chose et qu’est ce qui ressort de ça ? L’émotion qui se dégage du film est alors complètement différente de celle qu’on ressent » lorsqu’on assiste dans une salle, en direct, à la performance des danseurs. En faisant un film dans un décor choisi à dessein, « on sort complètement d’une œuvre de danse pour la scène ; on prend l’essence des choses que Louiseancre dans le mouvement et on l’amène ailleurs. Dans un film. »

La pandémie a donné aux compagnies de théâtre et de danse le temps de réfléchir à une manière mieux adaptée de diffuser leur travail en l’absence de public en chair et en os. De la même manière que certains musiciens ont réfléchi au-delà du cadre de la simple captation d’un concert, comme l’ont fait Klô Pelgag (Vivre. Le spectacle spectral), Marie Davidson & L’œil nu (Renegade Breakdown Live) et Plants & Animals (Jungle, de Yann-Manuel Hernandez, en première mondiale au FIFA), les univers de la danse, du théâtre et même de l’opéra et du cirque proposeront des œuvres singulières au festival.

Ainsi, il sera possible de voir une version cinématographique du Gounod de Faust, mettant en scène l’Opéra national de Paris et réalisée par Julien Condemine. « Ils appellent ça un opéra immersif, précise Jacinthe Brisebois, parce que ça a été tourné dans un théâtre, bien sûr sans public, mais à un moment, on en sort pour se retrouver sur les Champs Élysées. Plus loin, on voit les chanteurs à cheval, et il y a même de l’animation à l’écran — on est vraiment ailleurs ! Cela ne remplace pas du tout les arts vivants, mais ça multiplie les possibilités. »

Solution de rechange

Présenté en première mondiale, le long métrage La somme de nos rêves, coréalisé par Jérémie Battaglia et Johanne Madore, invente un cinéma avec le cirque et la danse contemporaine. Cette œuvre n’aurait jamais vu le jour sans la pandémie puisqu’à sa base, il y a ce qui aurait dû être le spectacle de fin d’année de l’École nationale de cirque de Montréal, qui n’a jamais pu être présenté en salle. La démarche est similaire à celle qui a donné naissance au long métrage de fiction Projet pigeons, scénarisé et réalisé par le comédien et dramaturge Emmanuel Schwartz et mettant en scène la cohorte de finissants du programme d’interprétation théâtrale du collège Lionel-Groulx.

Au printemps 2020, Schwartz devait donner y un atelier d’écriture, mais la pandémie a bouleversé son plan de cours, « d’autant qu’on ne pouvait se voir, en présence, raconte-t-il. J’ai vite vu que les étudiants étaient désemparés par la situation, alors je les ai sondés pour connaître leur intérêt à écrire un film. Je me disais simplement : ne serait-ce pas sympathique d’écrire un film dans un contexte de huis clos, donc le genre de film qui peut se tourner avec n’importe quelle caméra, et qui rassemble les outils d’acteurs qu’ils ont acquis durant leur formation en théâtre ? »

Lorsqu’il est devenu évident que la production théâtrale ne pourrait avoir lieu devant public à l’automne 2020, la direction du collège a proposé à Emmanuel Schwartz d’utiliser le budget prévu pour tourner un film. « Au moment où ils auraient joué leur premier spectacle, les étudiants ont plutôt tourné ce film, dit son réalisateur. L’originalité, c’est qu’ils l’ont répété comme un spectacle de théâtre », ce qui se ressent dès les premières scènes : le tempo, les répliques qui filent, ce sont des acteurs de théâtre performant pour les caméras. Mais Projet pigeons n’est pas du théâtre, car qu’est-ce que le théâtre sans le public ? Sans la performance en direct, en présence, dans un lieu commun, une émotion partagée ?

Qu’est-ce que c’est, au juste, Projet pigeons ? Emmanuel Schwartz éclate de rire : « Maudite bonne question ! Je ne sais pas ce que c’est, et je ne prétends pas les savoir. J’ai surtout l’impression que c’est une immense chance de pouvoir tenter des choses dans ce contexte-là. »