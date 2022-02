«Le bruit des moteurs» n’est pas un film de chars

Lancé au Festival de San Sebastián, Le bruit des moteurs a connu un parcours plus qu’enviable grâce à son charme insolite et à sa fraîche insolence. En plus d’avoir été sélectionné dans une vingtaine de festivals à l’étranger et de récolter trois nominations aux Écrans canadiens, ce premier long métrage de Philippe Grégoire (Bip Bip, Aquarium, Un seul homme) a remporté le prix Québecor du meilleur espoir de la compétition nationale au Festival du nouveau cinéma, le Prix spécial du jury international à La Roche-sur-Yon et le prix Premio Competencia à Los Cabos. Reste à voir si le film saura retenir l’attention des cinéphiles croulant sous l’offre en salle après des mois de privation.

Œuvre réalisée avec un budget inversement proportionnel à l’inventivité que Grégoire y déploie, Le bruit des moteurs capte d’emblée l’attention du spectateur en faisant mine d’aller dans diverses directions avant de se concentrer sur le drame existentiel de son personnage principal, Alexandre, campé avec une belle assurance par Robert Naylor.

Le moteur vrombissant avec fureur, une auto tourne sur elle-même dans une succession de plans pendant que défile le générique. Le réalisateur se moquerait-il des Fast and Furious et autres films à la Nitro ? Dans une séquence évoquant les mocumentaires de Christopher Guest (Best in Show), s’enchaînent des gros plans où des douaniers se confient sur leur hâte ou leur crainte d’apprendre à manier une arme à feu. Puis, dans ce qui semble être une parodie de film érotique, Alexandre, formateur pour l’armement des douaniers canadiens, entre dans la chambre d’une de ses élèves, Laura (Naïla Rabel), qui repasse en sous-vêtements, le casque vissé sur la tête. Et paf ! Le pauvre Alexandre se retrouve face à la directrice de l’établissement (Alexandrine Agostini, digne d’une comédie d’Almodóvar), qui lui apprend qu’il est suspendu à cause de son comportement sexuel, non sans tenter de l’émoustiller.

Voilà donc le jeune homme contraint de retourner vivre à Napierville chez sa mère (Marie-Thérèse Fortin), propriétaire de la piste d’accélération, qui a transformé la chambre d’Alexandre en sanctuaire à la gloire de son fils adoré — au grand dam de ce dernier. Un malheur n’arrivant jamais seul, Alexandre, qui doit composer avec les tentatives de séduction de sa supérieure hiérarchique, se voit bientôt interrogé par deux policiers qui n’entendent pas à rire, Letellier (Marc Beaupré) et Rémillard (Maxime Genois). Son crime ? On l’a reconnu sur des dessins pornographiques collés sur la porte de l’église.

Débarque alors Aðalbjörg (Tanja Björk, elfe mutine), coureuse islandaise qui se passionne pour la langue française et le cinéma d’André Forcier, qui lui proposera un jeu de piste plus que charmant, tandis que Philippe Grégoire et le monteur Kyril Dubé s’amuseront avec les codes du « film de chars ». Et c’est là que Le bruit des moteurs prend réellement son essor.

Lui-même natif de Napierville et ex-douanier, le cinéaste illustre le désarroi de son alter ego, prisonnier d’une bureaucratie aliénante et d’une société conservatrice, dans des plans larges où les personnages, immobiles et distanciés les uns des autres, paraissent écrasés par le paysage. Afin de traduire l’absurdité déshumanisante où piétinent leurs personnages, les acteurs déclament leurs répliques sur un ton volontairement artificiel, tantôt théâtral, tantôt caricatural. Si l’on ne rit pas aux éclats, on se surprend à sourire plus d’une fois et à se laisser ravir par ce portrait fantaisiste d’un artiste en devenir.

Amalgamant la beauté lunaire des paysages islandais et le charme rustre des paysages québécois, Philippe Grégoire crée un univers singulier à la fois pittoresque et ludique, avec quelques soupçons d’onirisme et d’absurde. Un riche programme qui n’est pas sans rappeler, par sa poésie truculente et son humour décalé, les comédies de Gilles Carle et d’André Forcier, ainsi que celles du Suédois Roy Andersson (Chansons du deuxième étage).

Le bruit des moteurs ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Philippe Grégoire. Avec Robert Naylor, Tanja Björk, Alexandrine Agostini, Naïla Rabel, Marie-Thérèse Fortin, Marc Beaupré et Maxime Genois. Canada (Québec), 2021, 79 minutes. En salle.