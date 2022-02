«Illusions perdues»: une vibrante comédie humaine

« Chacun, chez Balzac, même les portières, a du génie », écrivait Baudelaire dans L’art romantique, pour décrire l’imposante œuvre de l’écrivain français. Dans sa Comédie humaine, la poésie côtoie la philosophie, le réalismese décline en un ballet survolté de mœurs, d’amours, de trahisons, de caprices et de deuils, ces expériences d’apparence banale qui tracent les destinées et enchaînent les individus dans les cases que leur réserve la société.

Il faut plus que du courage et de l’ambition pour oser traduire le tourbillon de détails, les personnages plus grands que nature, le cynisme appuyé et les excès romanesques d’Honoré de Balzac en images, sur grand écran de surcroît.

Avec son adaptation des Illusions perdues, qui a nécessité une publication en trois parties entre 1837 et 1843, Xavier Giannoli réussit son pari. Le réalisateur français effectue les choix narratifs qui s’imposent — se concentrant sur la seconde partie du roman — sans jamais sacrifier l’élan et le mouvement de l’auteur, la grandiloquence du décor, des personnages et de leurs tourments, la densité et la multiplicité des enjeux.

Lucien de Rubempré (Benjamin Voisin) est un jeune poète ambitieux et inconnu qui rêve de Paris, de succès, d’art et d’argent. Il quittera l’imprimerie familiale pour tenter sa chance dans la Ville Lumière au bras de son amante et protectrice, la comtesse de Bargeton (Cécile de France, qui confiait récemment au Devoir le vif plaisir qu’elle a eu à travailler avec le cinéaste).

Pour éviter le scandale, Lucien est rapidement laissé à lui-même avec trois sous en poche. Recruté par un journal culturel pour rédiger des critiques, il découvre les coulisses d’un monde dominé par le profit et les faux-semblants où tout, la littérature, la presse et le théâtre, la politique, les sentiments et les réputations, est régi par les lois du marché, esclaves de la volonté du plus offrant.

La caméra de Xavier Giannoli épouse le tourbillon frénétique d’une sociétédrapée d’artifices et de ruses, d’élégance faste et de bouches tentatrices. À la narration, Xavier Dolan (qui incarne également Raoul Nathan, un ardent défenseur de l’art) raconte un milieu où les plumes se font vengeresses et pernicieuses, les drames, aussi fougueux que l’ivresse, et les regards, amoureux, déterminés ou frôlant le désespoir. Sous sa cadence, le monde devient théâtre. Elle lévite avec virtuosité au-dessus des foules, se faufile entre les robes bouffantes et les coupes de champagne, accompagne la joie des applaudissements et la détresse des huées, lève les pans d’un rideau où se dissimulent des marchés conclus et des baisers volés, capte, soudain interrompue dans son élan, les cœurs brisés et les illusions déçues.

Le cinéaste parvient à trouver son souffle à travers cette frénésie, ne laissant jamais ses prouesses esthétiques éclipser les enjeux, les émotions et les critiques sociales. Car à travers le dédain de Balzac pour la bourgeoisie et la société marchande, Xavier Giannoli cherche d’abord et avant tout à tendre un miroir à ses contemporains. C’est ici qu’il piétine le plus. Ses propos — pointant du doigt une presse dirigée par une logique marchande, la corruption qui menace les journalistes et la virulence des fausses nouvelles — manquent parfois de nuances, mais demeurent traversés d’accents de vérité rappelant que l’histoire, comme l’humain, est vouée à un éternel recommencement.

Illusions perdues ★★★ 1/2 Drame de Xavier Giannoli. Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste et Xavier Dolan. France, 2022, 149 minutes. En salle.