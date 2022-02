«L’acte de la beauté»: la vie parmi les légumes de Jean Bédard

Il faut du temps pour faire pousser les légumes. Beaucoup plus de temps qu’il en faut pour regarder un film. Aussi le film L’acte de la beauté ne fait-il qu’effleurer les enjeux soulevés par le projet Sageterre, mis en branle par le philosophe Jean Bédard et sa conjointe Marie-Hélène Langlais dans le Bas-Saint-Laurent. Il faut dire qu’allier le mode de la réflexion philosophique et le patient travail de la terre demande sans doute le travail de toute une vie. On trouvera donc dans ce film, comme peut-être dans le projet Sageterre dans son ensemble, les graines d’une réflexion qui devra être poussée plus loin. Au-delà de l’idéologie du projet, on aurait peut-être aimé en savoir plus sur les participants qui la portent, et sur les projets qu’ils chérissent, histoire de se rapprocher, encore un peu plus, de la terre et de ses secrets.