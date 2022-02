«Cyrano»: beauté et ratées

Prendre le Cyrano d’Edmond Rostand et remplacer son « problème d’image » par un autre. Le bretteur aussi agile à l’épée qu’avec les mots perd ainsi l’appendice nasal aux proportions, paraphrasons, d’un roc, non, d’un pic ou, mieux, d’une péninsule, pour devenir une personne de petite taille dont les compétences sont, du coup, inversement proportionnelles à la hauteur.

L’idée derrière le Cyrano (V.F. et V.O.A.) de Joe Wright est excellente, d’autant qu’elle permet au formidable Peter Dinklage (Le trône de fer) de camper un personnage qui aurait pu, sous un regard plus convenu, ne pas être à sa portée. C’est sa conjointe, Erica Schmidt, qui a pensé à cela et qui a écrit un spectacle musical présenté off Broadway en 2019. Elle en aconfié le rôle-titre à son mari, et celui de Roxanne à Haley Bennett (La fille du train)… qui se trouve à être la conjointe de Joe Wright.

Ce même Joe Wright qui aime porter à l’écran des œuvres phares de la littérature, tels Atonement d’Ian McEwan, Orgueil et préjugés de Jane Austen et Anna Karénine de Tolstoï. Il ne pouvait qu’être allumé devant à la possibilité d’imprimer son filtre baroque, son approche théâtrale et sa caméra prompte à la chorégraphie sur cette histoire réimaginée. Deux couples se retrouvent ainsi à la barre du tragique triangle, dont la dernière pointe, le beau Christian, est incarné par Kelvin Harrison Jr. (Les sept de Chicago).

Et c’est là que le bât commence à blesser : l’acteur manque tellement de relief et d’intensité qu’il fait un bien piètre « homme de rêve ». Pas fort de voir une Roxanne que l’on a tenté de moderniser — elle déclare d’entrée de jeu n’être « ni l’animal de compagnie ni la femme de personne » — retourner illico à sonpattern habituel et tomber follement amoureuse d’un bellâtre qui n’a pour lui que sa belle gueule et est incapable de lui pondre tous les beaux mots d’amour dont elle rêve. C’est Cyrano, engoncé dans ses complexes, qui, comme il se doit, lui chantera la pomme par procuration.

Chanter est ici le mot-clé. Parce que, oui, ça chante. Des compositions de The National (Bryce et Aaron Dessner), dont la grande majorité est oubliable sinon ennuyante, plantées aux pires moments, car coupant l’herbe sous le pied de tout élan dramatique ; et parfois (mal) servies par une esthétique « pas rapport ». Quand la France du XVIIe siècle se met à ressembler à un clip des années 1980, on s’ennuie, très fort, de l’inégalé Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau.

Heureusement, ces dérapages visuels ne sont pas généralisés et, en fait, l’ensemble du film est visuellement magnifique. Ainsi, à cause du facteur COVID, le long métrage a été tourné en Sicile. Le front de guerre où Cyrano et Christian affrontent les Espagnols se déploie alors à l’ombre de l’Etna. Le résultat fait sciemment fi de la réalité géographique, mais il est sublime.

Des libertés ont aussi été prises avec la réalité historique, l’ensemble de la distribution affichant cette grande et belle diversité que l’on attend et espère aujourd’hui. Et puis, on a tourné le dos aux visages « plâtrés » et aux abondances de froufrous de la France d’alors. Excellente décision. Dommage qu’elle ne se soit pas étendue au « méchant » de l’histoire, le comte de Guiche : incarné par Ben Mendelsohn (Animal Kingdom) sous beaucoup (trop) de maquillage, il apparaît comme une caricature qu’il est difficile de craindre. Cyrano était capable d’affronter mieux, lui dont le destin, dans une finale repensée, se boucle ici de façon différente et plutôt intéressante.

