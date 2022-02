«Uncharted»: en terrain connu

« On y est presque ! » a-t-on envie de s’écrier devant Uncharted (V.F. et V.O.A.) de Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland). Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo s’étant en grande majorité attiré les foudres des fans pour haute trahison tout en perdant les non-initiés dans des dédales de récits brouillons (de Super Mario Bros à Assassin’s Creed, en passant par Prince of Persia: The Sands of Time, Mortal Kombat et Warcraft, le choix ne manque pas), on ne peut en effet que se réjouir (sans toutefois être en liesse) devant ce long métrage gentiment divertissant tout en étant bourré de défauts.

Uncharted, mégasuccès depuis sa sortie en 2007 sur la console PlayStation, suit les aventures de Nathan Drake (possible descendant du pirate du même patronyme), qui parcourt le monde afin de retrouver (et de les voler, tant qu’à y être) des trésors perdus dans la nuit des temps en des lieux « inexplorés » (d’où le titre de la série). Des adaptations cinématographiques ont été évoquées dès 2010 et, à un moment ou à un autre, les David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy ont été associés au projet à titre de réalisateur, de même que ceux de Nathan Fillion et de Mark Wahlberg pour jouer Nathan Drake. Entretemps, le scénario est passé entre beaucoup, beaucoup de mains.

Au final, c’est le très populaire et charismatique Tom « Spider-Man » Holland qui incarne le populaire et charismatique héros/aventurier/voleur. Et à Mark Wahlberg, une décennie étant passée (et la production ayant décidé d’opter pour un Drake plus jeune que celui du jeu), d’endosser le rôle de son mentor, Victor « Sully » Sullivan. Ensemble, ils partent à la recherche du trésor de Magellan, disparu il y a cinq siècles, dans une aventure qui, au lieu de se faire le copié-collé d’un des jeux, puise dans plusieurs d’entre eux.

À leurs trousses, Santiago Moncada (Antonio Banderas, sourcils froncés, mâchoires serrées, mais voix de miel façon « je suis le méchant »), demême que sa femme de main, la guerrière prête à tout Jo Braddock (Tati Gabrielle, des Nouvelles aventures de Sabrina). Et dans leur sillage à tous, la chasseuse de trésors Chloe Frazer, en mode amie ou ennemie ? (Sophia Taylor Ali, de The Wilds.)

Inexploré, vraiment ?

Grosso modo, c’est l’histoire. Qui ne pèche pas par excès d’originalité, tant s’en faut. Or, nous sommes dans Uncharted. Inexploré. Mot ici associé à une intrigue campée au croisement des Indiana Jones et des Mission : Impossible, en passant par Le code Da Vinci, Trésor national et même Les Goonies. En d’autres mots, ce qu’on a à l’écran, on l’a déjà vu, souvent et en mieux. En contenant et en contenu.

D’abord, le contenant. Il est presque choquant… non, il est choquant tout court de constater qu’un produit original loué pour la somptuosité de sa facture visuelle débarque au grand écran (et même au très grand, puisqu’il est possible de voir le film en IMAX) avec des scènes sur écran vert aussi mal fichues. Tel bâclage fait mal aux yeux pour le spectateur non initié, imaginons pour ceux du fan du jeu…

Quant au contenu, en un mot, il est mou. Revenons aux Mission : Impossibleet Indiana Jones, puisque nous marchons sur ces sentiers-là : ces franchises offrent des intrigues qui ont du nerf, des rebondissements, du mystère et de l’humour. D’accord, l’humour est présent dans Uncharted. Il pourrait même l’y être davantage. Mais l’intrigue. L’intrigue ! L’aiguille de la tension et du suspense décolle rarement du zéro. Les héros tombent quasi systématiquement par hasard sur les indices et les clés des énigmes. Ou bien ils doivent faire un choix entre ceci et cela, ce qui débouche sur telle ou telle situation — en général, l’apparition des ennemis avec affrontement promis/attendu. Cela sentirait-il le jeu vidéo ?

Et pourtant. La très belle complicité entre Tom Holland et Mark Wahlberg, cette impression de très grand plaisir qu’ils dégagent et les vastes possibilités qu’offre cet univers (si mis entre les mains de créateurs prêts à s’y investir davantage « scénaristiquement » et visuellement) font que la scène post-générique — celle qui, bien sûr, promet une suite — est reçue avec un sourire. C’est déjà beaucoup pour l’adaptation cinématographique d’un jeu vidéo inspiré par le 7e art. Un serpent qui se mord la queue avec ça ?

Uncharted (V.F. et V.O.A.) ★★ 1/2 Aventures de Ruben Fleischer. Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle. États-Unis, 2022, 116 minutes. En salle.