Xavier Dolan, là où l’on ne l’attend pas

Depuis le succès de J’ai tué ma mère, qui l’a propulsé au rang de superstar internationale, Xavier Dolan a rarement mis sa carrière sur pause. Entre 2009 et 2019, il a signé la réalisation de huit longs-métrages, fait la tournée des grands festivals, joué dans ses films et ceux des autres et prêté sa voix à une multitude de personnages.

Or, comme beaucoup d’artistes, la pandémie l’a contraint à ralentir son rythme effréné. Il a travaillé, certes, mais différemment.

« J’ai eu la chance de ne pas tourner en rond en attendant que le téléphone sonne. Cette interruption de nos vies m’a tout de même permis de m’asseoir et de réfléchir, de me remettre en question, de faire les choses plus lentement et plus longuement. Ça a fait du bien, à l’artiste et à l’homme, à tous les niveaux. »

Ce sont d’abord ses talents d’acteur qui ont été sollicités, avec le tournage d’Illusions perdues, réalisé par le cinéaste et scénariste français Xavier Giannoli. Adapté d’un roman d’Honoré de Balzac, le film atterrira sur les écrans du Québec le 25 février. Ambitieuse fresque sur les ambitions déçues et la naïveté de la jeunesse, l’œuvre offre une incursion dans les coulisses corrompues et désinformées du milieu journaliste et artistique du Paris de 1820.

En plus d’assurer la narration, Xavier Dolan y interprète Raoul Nathan, un auteur respecté, ardent défenseur de l’art, en mesure de se tenir au-dessus des manigances et des compromissions. Sa prestation lui a par ailleurs valu une nomination à la prestigieuse cérémonie des César.

L’acteur n’a eu aucun souci à troquer son chapeau de réalisateur pour s’abandonner à la direction de Xavier Giannoli. « Il y a une sorte de gémellité entre nous. Dès notre première rencontre, les affinités amicales et artistiques étaient évidentes. Sur le plateau, j’admirais profondément son travail et son érudition. Xavier est un chef d’orchestre exceptionnel, qui sait diriger tous les départements à l’unisson pour créer son univers ; un véritable artiste en possession de ses langages, de ses moyens intellectuels et artistiques. »

Incursion au petit écran

Après un premier report causé par les restrictions sanitaires, Xavier Dolan a également complété cet été le tournage de sa première série, une adaptation de la pièce de théâtre La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Michel Marc Bouchard. Attendu cet automne, ce projet constitue la deuxième incursion du cinéaste chez le dramaturge, après sa brillante adaptation de Tom à la ferme, au cinéma.

Présentée en 2019 au Théâtre du Nouveau Monde, la pièce raconte le retour au bercail d’une célèbre thanatologue après un long exil. Revenue dans son village natal pour embaumer sa mère, elle est confrontée à de douloureux souvenirs qui menacent de rompre le fragile équilibre familial.

Xavier Dolan a tout de suite su qu’il voulait faire de cette œuvre son prochain projet. Difficile de s’en étonner ; sa filmographie regorge de thématiques liées à la difficulté de communiquer et au retour de personnages en porte-à-faux avec un passé qu’ils ont tenté de rejeter. « La pièce est un huis clos qui se passe dans un seul et même environnement : une salle d’embaumement où des personnages se croisent et se racontent. Ces éléments du passé, qui ne sont qu’évoqués, me semblaient un terreau fertile pour déployer ma créativité. »

Le médium télévisuel permet donc à l’artiste de faire exploser les contraintes d’espace-temps et de rendre concrets les joies et les errements de l’enfance, les secrets enfouis et les blessures qui rongent et consolident les différents personnages. « Il était évident pour moi qu’il fallait sortir du terrain de jeu que s’était créé Michel Marc Bouchard pour montrer le passé. Après tout, la pièce s’intitule “La nuit où…”, une nuit qui a lieu 25 ans avant le moment où la pièce se situe. C’était vraiment intéressant de recréer les années 1990, de donner vie à des personnages seulement mentionnés, de plonger au cœur de la tragédie. »

Le réalisateur caressait depuis longtemps le rêve de mettre son talent au service du petit écran. « Ce qui m’attire, c’est le fait de pouvoir raconter les choses plus en profondeur, de prendre le temps de présenter les personnages, de les suivre, les exposer, les comprendre. Au cinéma, on doit parfois tourner les coins ronds, dire les choses rapidement pour capter l’intérêt. Avec la télévision, j’ai l’impression que les gens sont assis confortablement dans leur salon, et attendent posément d’être intéressés. »

Toujours en ébullition, Xavier Dolan ne manque pas d’idées et de défis excitants pour la suite. L’artiste, avare de détails, évoque parmi ses prochains projets une série américaine, ainsi qu’un film d’horreur campé au XIXe siècle. Une chose est sûre : il demeure déterminé à avancer, à créer, à penser et à se renouveler, pour mieux atterrir là où personne ne l’attend.