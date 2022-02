Cécile de France à l’ombre de Balzac dans «Illusions perdues»

Honoré de Balzac, féroce plume de mœurs de sa société dans la première moitié du XIXe siècle, retrouve la faveur en France. Et ce, grâce à l’adaptation somptueuse de son roman-fleuve Illusions perdues par Xavier Giannoli au cinéma. Le film arrive en tête aux nominations des César, dont une pour le personnage équivoque de Nathan, incarné par Xavier Dolan, qui assure également la narration. Le cinéaste s’est surtout concentré sur la seconde partie du roman : Un grand homme de Province à Paris, plus dynamique et caustique que les deux autres volets.

Entre le parfait cynisme des uns, surtout les journalistes retors, et la bonté angélique de femmes aimantes (une courtisane au grand cœur, entre autres), place au destin du poèteLucien de Rubempré, beau, faible, innocent et bientôt arriviste. Le jeune homme se démarque d’abord dans sa ville d’Angoulême, adulé par Louise de Bargeton qui le protège, le met dans son lit avant de le renier à Paris. La dame est incarnée par Cécile de France (en nomination aux César elle aussi), avec les nuances qu’appelle la complexité du rôle.

L’actrice belge avait joué sous la direction de Xavier Giannoli aux côtés de Gérard Depardieu un personnage de subtilité et d’énigme en 2006 dans le percutant Quand j’étais chanteur.« Xavier, c’est le plus grand, lance-t-elle, un homme passionné. Ce cinéphile accompli m’avait fait découvrir à 30 ans tous les films de Tarkovski et de Bergman. Grâce à lui, j’ai pu obtenir de beaux rôles. Notre lien est très fort. Il m’a appris l’importance de la beauté et de la grâce. Les personnages qu’il me propose sont attirants par leur côté théâtral et romanesque davantage que romantique. »

Si Giannoli a sacrifié des figures secondaires lumineuses d’étudiants dans Illusions perdues, il a néanmoins humanisé le personnage féminin en offrant à son aristocrate de province une vraie sensibilité. « Dans le livre, Louise est plus dure et calculatrice, précise son interprète. C’est intéressant de voir la différence. Xavier Giannoli lit cet auteur depuis sa jeunesse. À 19 ans, il rêvait déjà de le porter à l’écran. Il fait son cinéma et donne à réfléchir sur la société capitaliste, qui carbure à l’appât du gain, à la course au profit. Ce n’est pas mieux aujourd’hui, mis à part l’évolution de la condition féminine. Ce monde où chacun joue un rôle, cette quête du paraître est vivace autant qu’hier. Le regard que posait Balzac sur son époque était critique et cynique. »

Xavier, c’est le plus grand, un homme passionné. Ce cinéphile accompli m’avait fait découvrir à 30 ans tous les films de Tarkovski et de Bergman. Grâce à lui, j’ai pu obtenir de beaux rôles.

Elle voit avec raison la modernité de l’auteur d’Illusions perdues, particulièrement à travers ses coups d’épingle aux journaux de seconde zone. « Les médias sociaux, avec les fake news, peuvent aujourd’hui détruire une cause. Les fausses polémiques, la cruauté déversée jouent ainsi le même rôle que les journaux dont il dénonçait les mœurs. Balzac avait été journaliste. Le père de Xavier Giannoli également. Ce qui l’a aidé à mettre les deux époques en perspective pour dénoncer la corruption, la tromperie, les jeux d’influence. »

Cécile de France aime son personnage. « Louise prend des risques en protégeant un jeune poète roturier. Dépendante de son mari, cette femme mène une existence sans intérêt et plonge dans la littérature. Elle éprouve pour Lucien un amour sincère, alors que, dans le roman, c’est elle qui lui insuffle cette soif de gloire. À Paris, Louise se sent déchirée d’avoir à choisir entre ses sentiments et son désir d’ascension sociale. Cet amour devient impossible. Balzac l’avait faite malveillante, vengeresse, manipulatrice. Xavier est plus sentimental. Il sauve Louise, qui devient un élément du système, tout en montrant Lucien de Rubempré faible et prétentieux ; une figure plus fascinante que la mienne… »

L’actrice a adoré travailler avec Benjamin Voisin en bel arriviste sous ses jupes. « Son rôle demandait une respiration qui alliait la fraîcheur de la jeunesse au jeu impulsif. C’est un grand acteur, et je crois en lui. Je trouvais aussi Xavier Dolan merveilleux, très impliqué dans son personnage excentrique et ambitieux, qui arrive à se positionner dans la société. On était heureux sur ce plateau avec tous ces beaux costumes et ces décors magnifiques. »

L’interprète de Mademoiselle de Joncquières a joué dans plusieurs films d’époque. Elle adore ces plongées dans le passé tout en trouvant les costumes contraignants. « Ils causent beaucoup d’inconfort. Je suis contente ensuite d’enlever mon corset. »

Illusions perdues prend l’affiche au Québec le 25 février.