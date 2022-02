Où voir les films en nomination aux Oscar?

Même s’il ne semble pas évident à première vue de trouver certains longs métrages nommés aux Oscar, de manière générale, les nouveaux films autres que grand public sont beaucoup plus accessibles aujourd’hui qu’à l’époque des sorties en DVD.

« Il y a encore des gens qui pleurent la disparition des clubs vidéo. Dans les faits, on n’a jamais eu autant d’accès pour voir des films. Maintenant, peu importe où l’on se trouve au Québec, on peut les regarder sur les plateformes, alors qu’avant, il n’était pas dit qu’il y aurait le film qu’on cherchait dans notre club vidéo », rappelle Martin Bilodeau, rédacteur en chef de Mediafilm, une agence de presse spécialisée.

Certes, mais avec la multiplication des plateformes, il est vrai que certains cinéphiles ne savent plus où donner de la tête, reconnaît M. Bilodeau. Pour remédier à cette perception, Mediafilm a créé la plateforme ouvoir.ca. L’objectif est d’aider les gens à trouver l’endroit où ils peuvent regarder le film de leur choix.

Il n’en demeure pas moins que l’accès à certains films reste plus ardu dans les régions éloignées. En nomination pour l’Oscar du meilleur film étranger, mais aussi pour la statuette du meilleur long métrage, le drame japonais Drive My Car est introuvable sur les plateformes et, dans la province, n’est à l’affiche qu’à Montréal et à Québec. « C’est la surprise des Oscar. C’est le seul film auquel l’accès est problématique. Si vous êtes à Rimouski, mais même à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, il n’y a vraiment pas moyen de le voir », indique le rédacteur en chef de Mediafilm.

Voici où vous pouvez trouver les 10 films en nomination pour l’Oscar du meilleur film :

Belfast. Ce drame historique, campé dans le conflit nord-irlandais, est à l’affiche au Clap, à Québec. Sinon, il est possible de l’acheter ou de le louer sur Apple TV ou sur YouTube.

Coda. Remake américain du film français à succès La famille Bélier, Coda est disponible sur la plateforme Apple TV.

Don’t Look Up. Cette satire politique mettant en vedette Meryl Streep et Leonardo DiCaprio est une production originale de Netflix.

Drive My Car. Les deux seules salles de la province qui présentent le film sont le cinéma Beaubien, à Montréal, et Le Clap, à Québec. Il n’est disponible pour l’instant sur aucune plateforme.

Dune. Le film de Denis Villeneuve est encore à l’affiche au cinéma dans plusieurs régions. La plupart des plateformes l’offrent également, dont Apple TV, Prime Video ou encore Illico.

King Richard. Ce drame biographique revisite la jeunesse des sœurs Williams et met en vedette Will Smith dans le rôle de leur père. Il est toujours à l’affiche au Ciné Starz Langelier, dans l’arrondissement de Saint-Léonard. On peut aussi le louer sur YouTube, Amazon Prime et iTunes.

Licorice Pizza. Cette comédie campée dans les années 1970 prend l’affiche vendredi dans la plupart des régions du Québec.

Nightmare Alley. En plus d’être à l’affiche dans les grands centres, ce film est offert sur Apple TV.

The Power of the Dog. Offert aux abonnés de Netflix, le grand favori pour l’Oscar du meilleur film est encore présenté dans quelques salles.

West Side Story. Réalisée par Steven Spielberg, cette adaptation de la légendaire comédie musicale est toujours au cinéma.