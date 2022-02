«Dune» de Denis Villeneuve récolte 10 nominations aux Oscar

Dune récolte une kyrielle de nominations en vue de la prochaine cérémonie des Oscar, notamment dans la catégorie du meilleur film, mais Denis Villeneuve a été boudé par l’académie pour l’Oscar du meilleur réalisateur.

Tourné avec un budget astronomique de près de 210 millions de dollars canadiens, Dune fait la course en tête avec 10 nominations, dont meilleur scénario adapté. Le long-métrage se démarque également dans les catégories du meilleur costume, meilleur montage ou encore meilleure musique originale.

West Side Story de Steven Spielberg, The Last Daughter de Maggie Gyllenhaalet, Belfast de Kenneth Branagh et The Power of the Dog, de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, dominent également les nominations à l’approche de la 94e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 27 mars prochain à Hollywood. Décidément, le Québec sera bien représenté lors de cette soirée, alors que le Québécois Roger Frappier fait partie des cinq producteurs du western The Power of the Dog, l’un des plus grands succès critiques de l’année et l’un des favoris pour l’Oscar du meilleur film.

Déception par contre pour les Québécoises Annie St-Pierre (Les grandes claques) et Marianne Farley (Frimas) qui étaient pressenties pour l’Oscar du meilleur court-métrage et qui ont appris mardi qu’elles ne faisaient finalement pas partie de la sélection finale.



Les nominations dans les principales catégories Meilleur film

Belfast

CODA

Don't Look Up: Déni cosmique

Drive My Car

Dune

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story



Meilleur réalisateur

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story



Meilleur acteur

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, tick, tick...BOOM!

Will Smith, La Méthode Williams

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth



Meilleure actrice

Jessica Chastain, Dans les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Madres Paralelas

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer



Meilleur acteur dans un second rôle

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog



Meilleure actrice dans un second rôle

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, La Méthode Williams



Meilleur film international

Drive My Car (Japon)

Flee (Danemark)

La Main de Dieu (Italie)

L'école du bout du monde (Bhoutan)

Julie (en 12 chapitres) (Norvège)



Meilleur film d'animation

Encanto: la fantastique famille Madrigal

Flee

Luca

Les Mitchell contre les machines

Raya et le Dernier Dragon



Meilleur documentaire

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire



Meilleur scénario original

Belfast

Don't Look Up: Déni cosmique

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)



Meilleur scénario adapté

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog