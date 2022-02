«The 355»: l’union ne fait pas toujours la force

Dans The 355 (Les 355), cinq agentes des services secrets d’autant de nationalités différentes sont laissées à elles-mêmes par leurs supérieurs et doivent mettre leurs forces en commun pour contrer une menace mondiale. Si seulement elles avaient eu un coup de main du scénario, farci de clichés, et de la réalisation, insipide, pour mener à terme leur mission ! Divertissant mais vite oublié, le film d’action du réalisateur anglo-américain Simon Kinberg gaspille les formidables talents d’une distribution de haut calibre réunissant Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o et Fan Bingbing. Quel dommage.

Ayons de la sympathie pour Jessica Chastain, qui a déjà tenté d’incarner au grand écran la version féminine de l’espion redoutablement futé et combatif. Dans le thriller d’action Ava (2020), par exemple, elle prenait les traits d’une tueuse à gages à son tour traquée, façon John Wick ou Jason Bourne. Cette fois, c’est du côté des franchises 007 et Mission : Impossible (pour l’acrobatique et échevelée scène finale) que lorgne The 355. Chastain incarne une agente de la CIA qui veut mettre la main en premier sur l’arme suprême, une technologie pouvant provoquer des pannes électriques mondiales, couper toute communication électronique et faire tomber du ciel des avions en plein vol en un clic de souris.

Comme dans Ava, Chastain tend une nouvelle corde à son arc d’actrice en campant de manière convaincante le rôle d’une femme d’action, et on en dira tout autant de ses talentueuses collègues Lupita Nyong’o (agente du MI6), Diane Kruger (des services secrets allemands, qui donne la réplique à Chastain), Fan Bingbing (des services chinois) et Penélope Cruz, issue des forces spéciales de la Colombie, où se déroule le premier chapitre du récit. Et comme dans Ava, malheureusement, elle doit jouer dans un scénario convenu que la réalisation pataude de Simon Kinberg ne parvient pas à faire lever, lui qui n’en était qu’à son deuxième passage derrière la caméra, après le flop Dark Phoenix (2019).

Failles considérables

The 355 commence mal à plusieurs égards. Sur le plan de l’histoire, on nous fait rapidement comprendre la puissance de cette arme technologique sur le point de tomber entre de mauvaises mains, celles d’Elijah Clarke, le cliché même du richissime mégalomane qui passera le reste du film à essayer d’obtenir ladite technologie avant Mason « Mace » Brown (Chastain) et ses nouvelles partenaires, et qui affrontera celles-ci dans des destinations spectaculaires comme Londres, Shanghai et Marrakech. Sur le plan cinématographique, ensuite : le réalisateur semble incapable de tourner une scène d’action sans qu’elle ait l’air maladroite, et ses scènes de combat manquent de punch. Ce qui, dans un film d’action, justement, constitue un sérieux problème.

Ces agentes spéciales recherchent chacune de leur côté la technologie durant le premier tiers du film, jusqu’à ce qu’elles comprennent que le succès de la mission nécessite qu’elles mettent leurs forces en commun. L’Allemande et l’Américaine donnent des baffes, la Britannique connaît aussi la savate, mais se spécialise dans la traque informatique, et la Chinoise est évidemment experte en arts martiaux. Seule la Colombienne, psychologue de formation entraînée malgré elle dans cette histoire, n’a pas les habiletés tactiques de ses nouvelles amies. Elle compensera son inexpérience par ses dons de séductrice (un autre cliché), tout en fournissant les situations les plus cocasses de ce film aux dialogues un peu trop sérieux pour son propre bien.

La symbolique du nombre 355 dans le titre ne nous est dévoilée qu’à la toute dernière scène, mais la vraie révélation, c’est de s’étonner qu’on ne s’en soit jamais soucié pendant les deux heures que dure le film.

The 355 ★★ 1/2 Action de Simon Kinberg. Avec Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz et Fan Bingbing. 2022, États-Unis, 124 minutes. En salle.