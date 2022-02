«On est fait pour s’entendre»: le monde du silence

Parsemer judicieusement la trajectoire amoureuse d’embûches avant l’apothéose sentimentale demeure un des grands principes de la comédie romantique : il suffit de trouver les bonnes entraves.

Pascal Elbé n’a malheureusement pas cherché très loin, souffrant lui-même de difficultés auditives — un camarade de jeu marmonnant ses répliques lui a mis, comme on dit, la puce à l’oreille —, ce qui provoque bien sûr quelques quiproquos, parfois cocasses, dans son entourage. De ce handicap léger, l’acteur (Le cœur en braille, Père et fils) et cinéaste (Je compte sur vous, Tête de turc) a tiré matière à cinéma, mais pas prétexte à apitoiement, voulant décrocher quelques sourires dans On est fait pour s’entendre. Le titre en dit long sur l’optimisme qu’il veut insuffler à cette histoire de mauvais voisinage, de familles disloquées et, bien sûr, d’isolement psychologique quand les bruits ambiants se taisent ou ressemblent à des explosions.

C’est peu à peu le monde du silence qu’explore Antoine (Elbé sans artifice ni éclat), professeur d’histoire percevant mal les âneries de ses élèves, ou celle de ses collègues, dont l’un incarné par le débonnaire François Berléand. Les choses se corsent lorsque sa voisine, Claire (Sandrine Kiberlain, le cœur vibrant du récit), manifeste violemment son impatience devant les sonorités excessives qui émanent de son appartement. Lui ne voit pas le problème… et l’entend à peine. Tout comme il entend très peu les cauchemars de la petite Violette (Monique Lemoine), la fille de Claire, encore traumatisée par le décès de son père dans des circonstances qui n’aident pas sa mère à en garder un bon souvenir, d’où son humeur massacrante en toutes circonstances.

Les malentendus provoqués par ce malentendant qui préfère s’ignorer vont amplifier ses problèmes personnels et professionnels, exacerbant aussi ses relations de voisinage jusqu’à ce que Violette, réfugiée dans un profond mutisme, trouve en son voisin misanthrope une épaule réconfortante. Les bienfaits seront d’abord subtils, et finiront par intriguer Claire, qui baissera le ton de ses récriminations tandis qu’Antoine apprivoisera tant bien que mal ses prothèses auditives. Et une nouvelle manière d’envisager le petit vacarme de son monde agité.

On est fait pour s’entendre aborde sensiblement les mêmes enjeux psychologiques que le puissant Sound of Metal, de Darius Marder, chemin de croix d’un musicien forcé de faire le deuil du heavy metal pour le bruit métallique assourdissant d’implants cochléaires. Chez Pascal Elbé, la dimension médicale n’est pas aussi tragique, car il se plaît à décrire un milieu social douillet, mais pas à l’abri des affres du veuvage, de la vieillesse et des conflits familiaux, la merveilleuse Marthe Villalonga servant ici de mère éplorée et de catalyseur à conflits entre Antoine et sa sœur (Emmanuelle Devos).

À l’image de son jeu rarement flamboyant, Elbé signe une œuvre chargée de bons sentiments, parfois ironique (la tâche de Kiberlain, et elle s’en acquitte très bien), le plus souvent lisse, prônant davantage les vertus de l’amour que celle d’un dépistage précoce de certains soucis de santé. Dans la vie de tous les jours, c’est d’une grande nécessité ; dans une comédie romantique, on préfère retarder l’inévitable pour ne pas enrayer la mécanique du genre. Elle est ici bien visible, sans aspérités, sans grandes fausses notes, le tout sur un air trop bien connu.

On est fait pour s’entendre ★★ 1/2 Comédie romantique de Pascal Elbé. Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, François Berléand, Valérie Donzelli. France, 2021, 93 min. En salle.