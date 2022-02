«C’est la vie»: des naissances et des couples

Après Bienvenue à Marly-Gomont, le réalisateur Julien Rambaldi nous présente « Bienvenue à la maternité ». On grossit le trait, mais avec C’est la vie, vous vous rendrez compte assez vite qu’on n’est pas les seuls à appuyer trop fortement sur le crayon…Comédie d’abord fraîche, les ficelles narratives grossissent progressivement pour un visionnage moins plaisant qu’escompté.

Le miracle de la vie commence par des couples. Julien Rambaldi nous en présente cinq, tout à fait opposés. Il y a la famille recomposée à la grand-mère invasive tendance gourou, le couple de lesbiennes qui a fait appel à un ami pour une fécondation « à l’ancienne », la femme d’affaires bourreau de travail et son mari au foyer, le couple qui espère que cette troisième fécondation in vitro (FIV) sera la bonne et enfin le couple « site de rencontre » composé de Barbarella 132 et Caramelito 45, qui ignore qu’il va devenir papa.

Pour gérer tout ce petit monde qui débarque à la maternité la poche des eaux vidée en cours de route, nous avons Dominique, sage-femme à la veille de la retraite, et le petit nouveau, le docteur Antoine Moretti, eux aussi parfaits antagonismes l’un de l’autre. Ceux-ci ne sont d’accord sur rien, chacun étant convaincu d’avoir raison. De ces cinq accouchements, chaque personnage sortira changé.

Au sabordage !

Ce film choral, comme on en voit tant dans la catégorie des comédies, illustre parfaitement l’adage « le mieux est l’ennemi du bien ». À vouloir trop en faire sur le plan comique, le duo de scénaristes que forment Julien Rambaldi et Thomas Perrier se saborde lui-même, et c’est bien dommage. Il commence à nous raconter de belles histoires intimes et universelles, mais il les gâche en préférant miser sur un comique de situation quand sa galerie de personnages, si elle avait été exploitée avec tout son potentiel, aurait fourni tous les ressorts nécessaires.

Les gags, d’abord bienvenus, virent à l’excès de rocambolesque et tirent l’histoire vers le bas. La partie centrée sur le personnage de David Marsais (le papa FIV), sous forme de course de l’extrême, débute comme une caution humoristique originale, puis prend la pente descendante de l’absurdité et finit par lasser.

Dans le même ordre d’idées, l’accouchement de la femme d’affaires, qu’interprète Marie Drucker, pèche par sa surenchère et un discours réconciliateur qui, à quelques vulgarités près, semble tout droit sorti d’un film de Noël. C’est de saison, direz-vous, mais là, on espérait mieux.

Pour ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, on accordera tout de même ce crédit au film de nous faire sourire en épinglant au compte-gouttes certains clichés typiquement français qu’on préférerait être loin de la réalité.

Les bienfaits de la mesure

Il est dommage que le comique de situation prenne autant de place, car c’est au détriment de la psychologie des personnages, qui ne parviennent pas tous à gagner le cœur des spectateurs. Parmi des personnages parfois trop caricaturaux, seuls les protagonistes plus mesurés, comme la maman FIV et le père de famille recomposée, en sortent réellement attachants.

Le réalisateur parvient tout de même à nous attendrir avec ces personnages aux situations aussi variées que celles observées dans la société actuelle, et qui doivent tous faire face à leurs problèmes.

Le film a aussi le mérite de faire la part belle aux conjoints (et à la conjointe), trop souvent relégués au rang de figurants lorsque l’on parle d’accouchement. Ceux-ci ayant une vraie existence dans cette histoire, les moments de complicité des couples en sont d’autant plus crédibles et touchants.

L’acteur Nicolas Maury, qu’on a adopté et qu’on ne lâche plus depuis qu’on l’a découvert dans la série Appelez mon agent, joue ici l’obstétricien de plus en plus submergé par la situation et reste réjouissant de bout en bout grâce à son jeu délicat. Et de cette délicatesse, on en redemande, car le film, pourtant fort prometteur, aurait gagné à plus de sobriété et de sincérité.

C’est la vie ★★ Comédie de Julien Rambaldi avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker, Alice Pol, Julia Piaton, Florence Loiret-Caille, Sarah Stern, David Marsais, Tom Leeb, Antoine Gouy, Youssef Hajdi, Thomas Scimeca. En salle