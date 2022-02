«Drive My Car»: un tour de force signé Hamaguchi

Année faste pour le réalisateur et scénariste japonais Ryusuke Hamaguchi, qui présente coup sur coup deux longs métrages, le drame romantique Contes du hasard et autres fantaisies (sortie prévue le 6 avril) et, surtout, ce tour de force nommé Drive my Car (Conduis mon char, dans sa version sous-titrée en français), remarqué à Cannes (Prix du scénario, 2021) et pressenti pour l’Oscar du meilleur film international. Un drame de près de trois heures dans lequel une vieille SAAB rouge devient le confessionnal de personnages devant vivre dans le deuil et les regrets, avec le théâtre existentialiste d’Anton Tchekhov en trame de fond.

Acteur et metteur en scène, Yūsuke Kafuku (fine performance d’Hidetoshi Nishijima) partage sa vie avec Oto (Reika Kirishima), une scénariste qui, découvre-t-il, le trompe avec un jeune acteur. Yūsuke encaisse placidement le coup, comme s’il ne voulait pas troubler la relation, par ailleurs heureuse (en apparence) avec celle qu’il aime profondément et qui lui a donné un enfant, décédé à l’âge de quatre ans. On décèle cependant le tourment d’Oto, qui semble décidée à tout avouer à Yūsuke, ce qui n’arrivera pas puisqu’elle sera foudroyée par un anévrisme avant qu’il ne retourne à la maison.

C’est seulement après ce préambule d’une quarantaine de minutes qu’on voit défiler le générique d’ouverture du film. Deux ans après le décès d’Oto, le metteur en scène roule dans sa vieille SAAB 900 jusqu’à Hiroshima, où il a accepté une résidence de création de deux mois, le temps de monter Oncle Vania de Tchekhov, dont il connaît intimement le texte qu’il se remémore en chemin puisque pour se préparer à en tenir le rôle principal, il avait autrefois demandé à Oto d’enregistrer les répliques sur une cassette,  qu’il écoute en boucle. Les administrateurs du théâtre lui imposent cependant quelqu’un pour le conduire du théâtre à la demeure qu’on lui a réservée, une jeune chauffeuse de peu de mots prénommée Misaki (Tōko Miura).

La relation qui se développe lentement entre le metteur en scène et la chauffeuse comptera au moins autant dans le propos du film que celle entre Oto et son ancien conjoint. Aux thèmes de l’amour, de la création et du deuil s’ajoute ainsi celui de la communication : le non-dit, la parole libérée, jusqu’à une forme de rédemption dans l’ouverture aux autres. Le Tchekhov que monte Yūsuke est d’ailleurs multilingue, intégrant des acteurs s’exprimant en japonais, en mandarin, et même dans le langage des signes coréen.

Et l’un des membres de la distribution d’Oncle Vania est nul autre que Kōji Takatsuki (Masaki Okada), le jeune amant d’Oto. Là aussi, une communication forte et libératrice s’établira entre le jeune acteur et le metteur en scène d’expérience — lors d’une mémorable scène, l’œil minutieux et le regard discret de la caméra d’Hamaguchi fixent longuement le visage de l’acteur, assis avec le metteur en scène sur la banquette arrière de la SAAB, alors qu’il dévoile la fin d’une histoire inventée par Oto.

Les trois heures de ce drame prenant parfois des allures de road movieinitiatique — particulièrement lors de la finale, alors que le metteur en scène demande à sa chauffeuse de le conduire au village natal de celle-ci — passent en coup de vent tant les dialogues, renforcés par la mise en abîmeprovoquée par les répétitions théâtrales faisant partie du récit du film, nous gardent éveillés. Drive my Carest un film raffiné, subtil, et poignant.

Drive my Car ★★★★ Drame de Ryusuke Hamaguchi. Avec Hidetoshi Nishijima, Tōko Miura et Masaki Okada. Japon, 2021, 179 minutes. V.O. avec sous-titres. En salle le 7 février.