Denis Côté de nouveau en compétition à la Berlinale

Le cinéaste québécois Denis Côté se retrouve de nouveau en compétition au Festival international du film de Berlin.

Un été comme ça, scénarisé et réalisé par Denis Côté, fait partie des 18 films de la sélection officielle annoncée mercredi par les organisateurs de la Berlinale qui concourront pour les prestigieux Ours d’or et d’argent.

Le film sera présenté en première mondiale lors du 72e Festival de Berlin, qui se déroulera « en présence » le mois prochain.

C’est la quatrième fois que le réalisateur est présent en compétition à la Berlinale.

Dans Un été comme ça, Denis Côté met en scène trois femmes (incarnées par Larissa Corriveau, Laure Giappiconi et Aude Mathieu), réunies pendant 26 jours dans une maison de repos, échangeant sur leur intimité en compagnie d’une thérapeute et d’un travailleur social bienveillants. Au fil de ces échanges, les trois jeunes femmes apprivoisent leurs démons et amorcent un processus de guérison.

Parmi ses longs métrages antérieurs, Vic + Flo ont vu un ours et Hygiène sociale avaient été respectivement récompensés à la Berlinale en 2013 (Ours d’argent) et en 2021 (Prix de la meilleure réalisation dans la section « Encounters »).

Un été comme ça doit sortir en salle dans les prochains mois.

Le Festival international du film de Berlin aura lieu en présence le mois prochain malgré l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Allemagne. Des mesures strictes de santé publique doivent être appliquées dans le cadre de l’un des festivals de cinéma les plus célèbres au monde.

L’ouverture est toujours prévue pour le 10 février et les récompenses seront remises un peu plus tôt que prévu initialement, le 16 février.

Parmi les films en compétition officielle figurent le film d’ouverture du festival, Peter von Kant du réalisateur et scénariste français François Ozon, et Avec amour et acharnement, de la cinéaste Claire Denis, ayant à l’affiche Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin et Bulle Ogier.