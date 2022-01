Les flâneuses

Impérissable Joan Didion

Il y a dans les mots de l’autrice et reporter Joan Didion une intelligence vive qui éclaire l’expérience humaine bien au-delà d’un espace-temps, le sien, qui a abruptement pris fin avec sa mort, en décembre dernier. Revisiter ses précieux Why I Write et The Year of Magical Thinkingest une excellente façon de garder vivante la petite musique entêtante de cette figure de proue de la littérature du réel. On peut aussi l’entendre se raconter, à différents âges, dans le pénétrant documentaire Joan Didion : The Center Will Not Hold, que Netflix a ressorti de ses tiroirs.