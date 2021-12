Les flâneurs

Noël déchirant

On apprenait il y a dix jours que quatre courts métrages québécois se trouvaient sur les longues listes de nominations aux Oscar. Y figure notamment Les grandes claques, d’Annie St-Pierre, comédie dramatique nimbée de nostalgie qui montre un Noël dur sur les cœurs des enfants et de leurs parents nouvellement séparés, dans une réunion familiale « typique », en 1983. Fort d’une rumeur positive et de récompenses dans certains festivals, le film n’est accessible que sur le site du magazine américain The New Yorker.