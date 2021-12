Le réalisateur Jean-Marc Vallée est mort

Le réalisateur et producteur québécois Jean-Marc Vallée, qui a remporté un Emmy pour avoir réalisé la série à succès de HBO Big Little Lies et dont le drame de 2013 Dallas Buyers Club a remporté plusieurs nominations aux Oscars, est décédé. Il était âgé de 58 ans.

Son représentant Bumble Ward a déclaré dimanche que Jean-Marc Vallée était décédé subitement dans son chalet à proximité de Québec, au cours du week-end.

Jean-Marc Vallée a été acclamé pour son approche du cinéma, dirigeant des vedettes telles que Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams et Jake Gyllenhaal au cours de la dernière décennie.

Il a dirigé Emily Blunt dans The Young Victoria en 2009 et est devenu un nom recherché à Hollywood après que Dallas Buyers Club, mettant en vedette Matthew McConaughey et Jared Leto, ait remporté six nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film.

Le film C.R.A.Z.Y., paru en 2005, a été un immense succès au Québec, raflant pas moins de quatorze prix Jutra — désormais nommés prix Iris — et dix prix Génie.

Jean-Marc Vallée a souvent tourné avec de la lumière naturelle et des caméras tenus à la main et a donné aux acteurs la liberté d’improviser le script et de se déplacer dans l’emplacement d’une scène. L’équipe a parcouru le chemin des crêtes du Pacifique pour tourner le film Wild, sorti en 2014, qui mettait en vedette Reese Witherspoon.

«Ils peuvent se déplacer où ils veulent», avait déclaré le cinéaste à propos de ses acteurs dans une entrevue accordée en 2014 à l’Associated Press. «C’est donner de l’importance à la narration, à l’émotion, aux personnages. J’essaie de ne pas trop m’en mêler. Je n’ai pas besoin d’interrompre les prestations. Souvent, le directeur de la photographie et moi nous disions: “Cet endroit est nul. Il n’est pas très intéressant. Mais, hey, c’est la vie.”»

Il a fait équipe avec Reese Witherspoon pour diriger la première saison de Big Little Lies en 2017, et a dirigé l’actrice Amy Adams dans la série Sharp Objects, en 2018, également pour HBO.

– Avec des informations de Ryan Pearson de l’Associated Press à Los Angeles.