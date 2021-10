«Archipel»: paysages de l’intérieur

Depuis 2003, en une dizaine de courts métrages et trois longs métrages, Félix Dufour-Laperrière s’est imposé discrètement mais sûrement dans le paysage cinématographique québécois grâce à sa voix singulière et à son regard inusité. Alors que prend l’affiche Archipel, film expérimental combinant diverses techniques d’animation par autant de confrères et consœurs du cinéaste, prises de vue réelles et extraits d’archives, force est de se demander si l’écran de cinéma est le meilleur support pour cette œuvre lyrique nous entraînant à la découverte d’un territoire rêvé et réel.

Ainsi, dès qu’apparaît une silhouette féminine se découpant sur un fond noir à travers laquelle se dévoilent les sinuosités du fleuve majestueux et un pan de ciel bleu, on voudrait pouvoir traverser l’écran afin de s’immerger dans cette suite de tableaux mouvants, de s’imprégner de la poésie qui s’en dégage ou qu’on y déclame et de se laisser porter par le récit de cette rencontre entre un homme et une femme.

« Le paysage te traverse. Je peux voir un fleuve, ses îles, mais rien de toi. Tu n’existes pas », dit l’homme qu’on ne voit pas (voix de Mattis Savard-Verhoeven) à l’énigmatique présence féminine (voix de Florence Blain Mbaye). « C’est faux. Si je semble peu en général, j’existe dans le détail », lui répond-elle. Puis elle lui raconte l’histoire du fleuve, ses îles, ses rives, ses villes.

Ce faisant, la narratrice rappelle à la mémoire quelques pages de l’histoire du Québec et de grandes figures historiques, culturelles et littéraires. Se profilent ainsi Jacques Ferron, Pierre Vallières, Félix Leclerc, Hubert Aquin… Et les femmes ? Et les Autochtones ?

À peine Archipel a-t-il pris sa vitesse de croisière que le voyage est interrompu par la belle voix profonde de la poète Joséphine Bacon récitant des extraits de Bâtons à message / Tshissinuatshitakana (Mémoire d’encrier, 2009) : « Toi, l’être connu, / inconnu, es-tu / de mon monde ? », demande-t-elle en innu-aimun (la traduction française n’apparaîtra qu’avant le générique de fin).

Outre d’hypnotiques et saisissantes séquences d’animation défilent des extraits des Îles du Saint-Laurent, court métrage de Ross Pitt-Taylor (1941), de Partitions pour aquamarine, installation de Dan Popa (2019), et de Métro, court métrage de Nadine Gomez (2015). En parfaite harmonie avec le montage fluide de Félix Dufour-Laperrière, la conception sonore d’Olivier Calvert et Samuel Gagnon-Thibodeau, ainsi que la musique de Stéphane Lafleur et Christophe Lamarche-Ledoux confèrent à l’ensemble une dimension onirique.

Certes, le ton des acteurs manque parfois d’assurance, le texte se fait par trop incantatoire, le récit traîne en longueur. Mais la magie demeure. D’autant plus qu’avec la beauté austère de ses images aux tonalités de gris et ses personnages qui semblent faire à écho aux protagonistes auxquels prêtaient leur voix Johanne-Marie Tremblay et Robert Lalonde, Archipel forme avec le magnifique Ville Neuve (2019), son précédent long métrage d’animation, un diptyque d’une grande richesse et porteur d’une fine réflexion sur le territoire et le sentiment d’appartenance. Imaginez maintenant ces deux œuvres réunies en une installation immersive.



Archipel ★★★ 1/2 Film d’animation de Félix Dufour-Laperrière. Avec les voix de Florence Blain Mbaye, Mattis Savard-Verhoeven et Joséphine Bacon. Canada (Québec), 2021, 72 minutes. En salle.