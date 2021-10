«Un triomphe»: derrière les portes du pénitencier

Dans les annales du Théâtre du Nouveau Monde, la mise en scène d’En attendant Godot, de Samuel Beckett, par André Brassard, en 1992, est marquée d’une pierre blanche. Ce fut un « un triomphe », grâce à la complicité de Normand Chouinard et de Rémy Girard, en Vladimir et Estragon. Mais l’histoire de cette production a connu un étonnant revirement de situation : après quelques semaines de répétitions, Brassard a mis de côté une imposante scénographie futuriste pour offrir la pièce sur une scène dépouillée, avec, au centre, une patère plutôt qu’un arbre. Son instinct lui avait une fois de plus donné raison.

C’est aussi l’instinct, du moins en partie, qui a guidé l’acteur suédois Jan Jönson en s’attaquant à cet Everest théâtral qu’est Godot, mais avec un groupe de jeunes détenus, pas tout à fait des enfants de chœur. Dans les années 1980 en Suède, cette expérience fit grand bruit, a connu quelques rebondissements, dont Jönson a tiré un livre, un spectacle, en plus de revenir sur cette aventure rocambolesque en compagnie de la cinéaste Michka Saäl (Prisonniers de Beckett).

Emmanuel Courcol (Cessez-le-feu) a vu dans cette histoire vraie de la véritable matière à cinéma ; devant Un triomphe, on ne peut qu’acquiescer. Et disons-le d’emblée : il a su éviter le piège de tant de films qui donnent l’illusion que l’art peut nous sauver de tout. La chose est évidente, les exemples nombreux, mais pas toujours à la manière larmoyante des Choristes ou de Cinema Paradiso.

Lui-même acteur (L’équipier, Je vais bien, ne t’en fais pas) et scénariste (Welcome, Toutes nos envies), Emmanuel Courcol connaît les grandeurs, misères et travers du métier de comédien, et il les souligne à grands traits grâce à un Kad Merad bon joueur en formidable clown triste. Car le personnage qu’il incarne, Étienne, est tout à la fois vaniteux, rancunier, caractériel, égocentrique et visiblement au bord de la crise de nerfs. Travailler dans un pénitencier à l’architecture austère mais digne de Le Corbusier avec des détenus récitant (plus ou moins) correctement des fables de Jean de La Fontaine, ce n’est pas tout à fait la gloire — et les apprentis comédiens ne prennent pas de gants blancs pour le lui rappeler.

Pourtant, celui qui n’a pas foulé une seule scène depuis trois ans rêve de grands rôles tout en refusant de voir que son étiquette d’emmerdeur constitue le plus grand frein à sa carrière. Contre toute attente, il se prend d’une sincère affection pour cette troupe pas comme les autres, et peut-être prête à de plus grands défis, y voyant aussi une bouée de sauvetage personnelle. Car entre celui qui bégaie, le petit caïd qui fait régner une terreur silencieuse, le réfugié en attente de liberté et un colosse russe faisant office de souffleur, c’est toute une galerie d’éclopés sympathiques qui se colle à l’univers absurde et indicible de Samuel Beckett. D’ailleurs pas si éloigné de celui qu’ils subissent tous les jours — une partie du film fut tournée dans les murs d’une prison qui ne respire jamais la propreté des studios.

Étienne apparaît lui-même pris dans un étau, forcé de multiplier les petits boulots, suppliant constamment la directrice du pénitencier (Marina Hands) et le directeur d’un théâtre (Laurent Stocker) de le suivre dans cette imprévisible aventure constamment menacée par la bureaucratie judiciaire. Car si l’on se demande si ces improbables acteurs vont arriver à se mettre en bouche ce texte qui résiste à toutes les analyses, Un triomphe multiplie avec adresse les esquives, revers et succès inattendus, épousant ainsi les splendeurs et misères de tout travail artistique exigeant et novateur.

Cette double plongée dans le mondecarcéral et théâtral constitue aussi une grande leçon de courage, dont celui de sortir d’un monde étouffant et codé pour en retrouver un autre, la scène, qui donne aussi le vertige… Et de la même façon que ce metteur en scène inexpérimenté refuse de connaître le passé de ses interprètes, nous en saurons très peu sur ce qui les a conduits derrière les barreaux, mais beaucoup sur leurs doutes et leurs espoirs à jouer la comédie, si déroutante et mystérieuse soit-elle.

Samuel Beckett a dit de l’aventure suédoise que « c’est ce qui est arrivé de mieux à ma pièce depuis que je l’ai écrite ». Devant Un triomphe, vous comprendrez pourquoi le regretté dramaturge irlandais, longtemps empreint de la « tristesse d’être compris », le fut jusqu’au bout par des gens qui lui ont fait l’honneur de se foutre un peu de lui.

Un triomphe ★★★ 1/2 Comédie dramatique d’Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad, Marina Hands, Pierre Lottin, Sofian Khammes. France, 2020, 105 minutes. En salle.