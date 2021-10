«Brain Freeze»: golf l’hiver et horreur sur l’île

Avec sa distribution cinq étoiles et une épidémie sanitaire pour trame de fond, ce film d’horreur québécois a tout pour attirer les regards. Or, Brain Freeze, du cinéaste débutant Julien Knafo, n’est pas que simple curiosité. Cette histoire de zombies, deuxième dans le genre depuis Les affamés (Robin Aubert, 2017), vaut autant le détour que le méritait le grand gagnant des Iris 2018.

La tentation de comparer les deux titres est grande. Pour le dire brièvement, disons que Brain Freeze a peu de zones grises. Ici, tout s’explique. Les scénaristes (Knafo et Jean Barbe) ont planté leur récit dans un Québec polarisé dont les torts sont à l’origine d’une invasion de zombies. Il y est question d’un fertilisant artificiel pour pelouses, mais aussi d’un (inutile) animateur de radio populiste (Simon Oliver Fecteau). La leçon de morale (environnementaliste) pend au bout. Heureusement, l’intrigue est suffisamment irréelle pour qu’on en rie.

L’action se déroule dans la paisible et exclusive Île-aux-Paons. La population y vit en communauté fermée, type gated city. On retrouve Dan, un vaillant et consciencieux agent de sécurité (Roy Dupuis), sa fille, employée dans le club-de-golf-ouvert-à-l’année (Marianne Fortier), et une nounou (Claudia Ferri). La classe ouvrière : le soir, elle rentre chez elle, de l’autre côté du pont.

L’opposition entre les riches et les exclus de l’île dorée n’est qu’un prétexte narratif. Brain Freeze ne s’enlise pas. C’est une comédie noire portée par une bonne dose de soubresauts et de scènes savoureuses, parfois terrorisantes, parfois drôlement crues.

Sans dévoiler toutes les ravissantes trouvailles, citons-en deux : la présence d’un bras humain, qu’on promène comme un précieux butin, ou l’apparition d’un duo d’exterminatrices (Mylène Mackay et son sosie), aussi terrifiantes que les jumelles de The Shining. On n’est pas loin de la parodie.

La tension, latente, s’appuie sur la musique ténébreuse de Julien Knafo, compositeur de son véritable métier. L’intrigue repose sur deux personnages, Dan (Roy Dupuis) et André (Iani Bédard), un ado frivole, buveur de cola. Le premier finit par être un survivaliste un peu maladroit, le second, un survivant guidé par son innocence.

Si chez Aubert les zombies sont des « affamés », ici, ils sont des victimes, « des infectés ». Dans la presque caricature sociale de Knafo, les monstres, ce sont l’argent et ceux qui en abusent, ce sont la science et le mauvais usage qu’on en fait.

Les résidents de l’Île-aux-Paons peuvent se croire immunisés, l’ennemi vit parmi eux, en eux. Aucun étranger à pointer : l’infection est propagée par un homme infidèle et par une mère carriériste. Comportements punitifs, suggère Knafo. « Les riches se crissent de toutte, même des lois de la nature » : la pensée de Dan, au volant de sa voiture de patrouille, sonne l’alarme. Bien sûr, personne ne l’entend sur cette terre où le paon humain, imbu de sa personne, se balade insouciant. Entre la métaphore et la leçon, Brain Freeze offre, somme toute, un haletant divertissement.

Brain Freeze ★★★ Comédie noire de Julien Knafo. Avec Roy Dupuis, Iani Bédard, Marianne Fortier, Anne-Élisabeth Bossé, Stéphane Crète, Simon Olivier Fecteau. Québec, 2021, 93 minutes. En salle.