Le producteur de films Rock Demers s’éteint à l’âge de 87 ans

Le producteur le plus marquant de la cinématographie jeunesse québécoise, Rock Demers, s’est éteint la nuit dernière à l’âge de 87 ans.

L’homme derrière les Productions La Fête a produit de nombreux films ayant marqué l’imaginaire de plusieurs enfants tels que La guerre des tuques, Bach et Bottine et La grenouille et la baleine.

Rock Demers a traversé les décennies dans l’univers du cinéma. En 1963, il a fait partie des cofondateurs de la Cinémathèque québécoise, créée sous le nom de Connaissance du cinéma.

Il a également dirigé le Festival international du film de Montréal de 1962 à 1967.

En 1965, Rock Demers crée d’abord la boîte Faroun Films, où il restera jusqu’en 1978.

« J’ai vécu une enfance très pauvre, mais très heureuse et je pense que plus on offre l’occasion à des jeunes de rire, le mieux on les prépare à affronter les difficultés plus tard », a-t-il confié en entrevue au Nouvelliste en 2014.

C’est ce désir de faire rire les jeunes, de leur offrir des moments de bonheur qui l’a mené à consacrer sa carrière au cinéma jeunesse. Dans la même entrevue, il confie d’ailleurs que c’est en lisant un article sur le taux de suicide chez les jeunes de 12 à 17 ans que, bouleversé, il a eu l’idée de créer les Contes pour tous.

« J’étais à un âge où je savais que la vie était difficile, mais qu’elle valait la peine d’être vécue. Je me demandais ce que je pouvais faire pour certains jeunes qui seraient en réflexion sur ce sujet-là, pour qu’ils se rendent compte qu’il valait la peine de continuer. »

Il fonde la boîte de production La Fête et lance l’ambitieux projet de produire une série de films pour enfants. C’est la naissance des Contes pour tous, dont le premier long métrage, La guerre des tuques, connaît un succès spectaculaire et marque l’imaginaire des enfants des années 1980. Suivront Opération beurre de pinotte, Bach et Bottine (avec une jeune Mahée Paiement), La grenouille et la baleine et Les aventuriers du timbre perdu, qui raviront tous les jeunes cinéphiles.

Au fil des décennies, la série des Contes pour tous s’agrandira pour atteindre une vingtaine de films.

En 2015, Rock Demers passe le flambeau. Il décide de vendre les Productions La Fête au cinéaste Dominic James.

Le producteur a vu sa prolifique carrière récompensée par plusieurs honneurs. Il a ainsi été reçu Officier de l’Ordre du Canada et Chevalier des Arts et des lettres de France. Il a également obtenu le prix François Truffaut du Festival du film de Giffoni, en Italie.