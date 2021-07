Larraín, Almodóvar et Campion ont rendez-vous à Venise

Après le Dune de Denis Villeneuve, le Festival international du film de Venise a dévoilé lundi une programmation tout étoilée de premières mondiales, dont Spencer de Pablo Larraín, avec Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana, et le drame médiéval de Ridley Scott The Last Duel, avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver.

Le vétéran des festivals de cinéma entamera sa 78e édition le 1er septembre avec la première de Madres paralelas de Pedro Almodóvar, mettant encore en vedette sa muse Penelope Cruz. Spencer et Madres paralelas font partie des 21 longs métrages présentés en première dans le cadre de la compétition officielle, dont le palmarès inspire souvent la liste des finalistes aux Oscars — et même les gagnants.

Parmi les autres films en compétition pour le Lion d’or, citons le plus récent de l’Italien Paolo Sorrentino, È stata la mano di dio, le nouveau Jane Campion, The Power of the Dog, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, ou encore l’adaptation par le réalisateur français Xavier Giannoli du roman de Balzac Illusions perdues, avec Benjamin Voisin, Cécile de France et Xavier Dolan.

La Mostra présentera aussi en première l’adaptation, par l’actrice américaine Maggie Gyllenhaal, de Poupée volée, d’Elena Ferrante (d’avant L’amie prodigieuse), avec Olivia Colman et Dakota Johnson. On annonce aussi un drame policier de Paul Schrader, The Card Counter, avec Oscar Isaac, et le nouveau film de Stéphane Brizé (La Loi du marché), avec encore son acteur fétiche Vincent Lindon, cette fois dans Un autre monde, avec Sandrine Kiberlain.

L’élégant thriller psychologique d’Edgar Wright Last Night in Soho, avec Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy, sera également présenté en avant-première à Venise, hors compétition, avant de se rendre au Festival du film de Toronto, tenu tout de suite après. Les organisateurs avaient déjà annoncé la grande première très attendue le 3 septembre du Dune de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet, dont on voit des extraits et bandes-annonces au compte-gouttes depuis quelques mois.

Le film de Jane Campion, sur des frères dans le Montana des années 1920, est l’un des deux films produits par Netflix à être présentés en grande première à Venise.

L’année dernière, c’est Nomadland, de Chloe Zhao, présenté en première lors d’une Mostra réduite mais toujours en personne, qui avait reçu le Lion d’or, avant d’être oscarisé quelques mois plus tard. Cette année, la réalisatrice Zhao est du jury présidé par le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho (Parasite).

À l’instar du Festival de Cannes en juillet, la Mostra de Venise devrait retrouver paillettes et tapis rouges cette année. Le festival se déroule du 1er au 11 septembre.