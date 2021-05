«Les Rose» sera finalement éligible à l’Iris prix du public

Devant la grogne soulevée par l’exclusion d’office du populaire documentaire Les Rose pour l’Iris prix du public, Québec Cinéma fait finalement marche arrière en rendant tous les documentaires présentés en salle éligibles dans cette catégorie lors du prochain gala.

« Cette décision est prise en soutien à nos créatrices et créateurs et à nos salles de cinéma, et vient reconnaître la solidarité dont tout le milieu a fait preuve dans ces mois difficiles » a indiqué l’organisme par voie de communiqué vendredi. Il s’agit toutefois d’un précédent qui ne s’appliquera qu’au Gala 2021, précise-t-on.

Ainsi, en plus des 16 longs métrages de fiction déjà sélectionnés, 13 longs métrages documentaires seront aussi en lice pour ce prix. On compte parmi eux, Les Rose, Jukebox ou encore Je m’appelle humain qui ont connu un grand succès dans les salles de cinéma.

Rappelons que Québec Cinéma avait déjà annoncé cette année un assouplissement de ses critères de sélection des finalistes pour le prix du public, en y intégrant l’ensemble des 16 films parus en salle. Habituellement, seuls les cinq films les plus populaires au box-office qui font partie de la sélection. L’organisme avait toutefois indiqué que les documentaires sont exclus d’office de cette sélection.

Une nouvelle qui avait engendré une grande déception auprès de Félix Rose et son équipe, la semaine dernière. Dans une lettre envoyée au Devoir, le cinéaste Jules Falardeau et l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau — ainsi que 28 autres cosignataires —, avaient également dénoncé que Les Rose ne soit pas sélectionné pour le prix du public, alors que le documentaire a été mis en nomination pour le prix Luc-Perreault de l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC) et le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ).

Les Rose raconte l’histoire de Paul Rose, l’un des membres du Front de libération du Québec (FLQ) au cœur de la crise d’octobre 1970 et de l’enlèvement du ministre Pierre Laporte, à travers les yeux de son fils Félix.

La composition des jurys qui font leur choix pour les prix Iris n’est dévoilée qu’au moment de l’attribution des prix, au mois de juin.

D’autres détails suivront.