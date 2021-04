Le film «Les Rose» victime de son genre?

Le film Les Rose, de Félix Rose, qui a connu un succès considérable au box-office et auprès des critiques, est exclu de toutes les catégories des prix Iris, qui seront décernés par Québec Cinéma, au mois de juin. L’exclusion du film des prix du public est liée au fait que seuls les films de fiction sont admissibles dans cette catégorie.

La nouvelle a causé une déception considérable en début de semaine, entre autres chez Félix Rose et dans son équipe, qui aurait souhaité voir son film représenté dans au moins une catégorie. Le film Les Rose raconte l’histoire de Paul Rose, l’un des membres du Front de libération du Québec au cœur de la crise d’octobre 1970, à travers les yeux de son Félix.

« C’est sûr, en toute franchise, qu’on a été très surpris et déçu », dit Félix Rose en entrevue. « C’est rare, pour un documentaire, d’être dans l’espace public pendant trois mois. Les gens ont bravé la COVID 19 pour y aller. C’est un succès de box-office mais c’est aussi un film acclamé par la critique. Il a été classé parmi les 5 meilleurs films de l’année par l’Association québécoise des critiques de cinéma ».

Cette année, Québec Cinéma avait annoncé qu’il assouplissait ses critères de sélection des finalistes pour le prix du public, en y intégrant l’ensemble des 16 films parus en salle. Généralement, ce sont seulement les cinq films les plus populaires au box-office qui font partie de la sélection. Ceci étant dit, il a été ensuite précisé que le règlement indiquait que les documentaires étaient, d’office, exclus de cette sélection.

« Après vérifications auprès de l’équipe de Québec Cinéma, voici : L’Iris Prix du public est décerné à un long métrage de fiction répondant aux critères d’admissibilité des productions ou coproductions majoritaires québécoises. Le film Les Rose est un film documentaire et non un long métrage de fiction, ce qui explique qu’il n’est pas présent dans la liste des finalistes pour le prix du public, conformément à notre règlement », répondait mercredi Lyne Dutremble, responsable des communications pour Québec Cinéma.

C’est d’ailleurs la première fois qu’un ou des documentaires québécois rivalisent avec les œuvres de fiction au box-office, explique Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma. Mme Roederer ajoute d’ailleurs qu’il n’est pas exclu que Québec Cinéma révise les règlements d’admission dans la catégorie du prix Iris du public à l’avenir. « C’est un cas de figure », dit-elle. Aux côtés de Les Rose, les documentaires Jukebox, et Je m’appelle humain ont également été particulièrement populaires auprès des Québécois au cours de la dernière année.

De son côté, le réalisateur Félix Rose était également déçu que le film n’ait été sélectionné dans aucune autre catégorie des prix Iris, pas même dans celle du meilleur montage.

À l’ONF, qui a produit le film Les Rose, on remarque que la catégorie du prix Iris du public pourrait être plus inclusive. « Nous respectons les règles de Québec Cinéma et son autonomie. Cependant, nous allons certainement poursuivre la conversation avec l’organisme au cours des prochaines semaines afin d’examiner la possibilité d’élargir cette catégorie à tous les longs métrages sortis en salle », lit-on dans un communiqué.

L’ONF félicite ses finalistes sélectionnés dans différentes catégories, soit Wintopia de Mira Burt-Wintonick, L’histoire interdite, d’Ariel Nasr, et Moi, Barnabé, de Jean-François Lévesque. « Nous sommes également fiers que le documentaire Les Rose de Félix Rose se soit classé au cinquième rang des films québécois ayant accumulé les meilleures recettes en 2020, selon la compilation de Cinéac », lit-on encore.

De leurs côtés, des artistes se sont exprimés publiquement pour dénoncer l’absence du film Les Rose de la sélection des finalistes,. «Où est le film Les Rose ? », demande le chanteur Émile Bilodeau. « Je ne peux pas comprendre que Les Rose de Félix Rose, ne figure pas dans les nominations de la catégorie du meilleur documentaire, écrivait-il sur les réseaux sociaux, Je sais que la politique vous chicote dans votre perspective d’un gala rassembleur. Mais c’est vraiment scandaleux. Je ne peux pas croire que la perspective unique et aussi touchante d’un événement important et central de l’histoire moderne du Québec ne soit pas soutenu par le cinéma québécois ».

La composition des jurys qui font leur choix pour les prix Iris n’est dévoilée qu’au moment de l’attribution des prix, au mois de juin.