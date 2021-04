Oscar 2021, le palmarès du coeur

Le Devoir a suivi et décortiqué cette drôle d’année cinématographique à travers l’oeil avisé d’un duo rompu à cet exercice. En prévision de la cérémonie des Oscar qui se tiendra dimanche, nous avons demandé à François Lévesque et à Odile Tremblay de se prononcer en présentant leurs préférences. Nous avons également invité nos lecteurs à se prononcer, et jeté un oeil du côté des critiques américains. Leur verdict.

Meilleur film

Le verdict de nos lecteurs

The Father : 10 %

Judas and the Black Messiah : 0 %

Mank : 0 %

Minari : 0 %

Nomadland : 80 %

Promising Young Woman : 0 %

Sound of Metal : 10 %

The Trial of the Chicago 7 : 0 %

Les choix de nos critiques

François Lévesque : Nomadland

Odile Tremblay : Nomadland

Les prévisions des experts de Metacritic*

Nomadland : 74 %

The Trial of the Chicago 7 : 17 %

Minari : 6 %

Meilleure réalisation

Thomas Vinterberg pour Another Round

David Fincher pour Mank

Lee Isaac Chung pour Minari

Chloé Zhao pour Nomadland

Emerald Fennell pour Promising Young Woman

Les choix de nos critiques

François Lévesque : Chloé Zhao

Odile Tremblay : Chloé Zhao

Les experts de Metacritic

Chloé Zhao : 100 %

Meilleure actrice

Viola Davis dans Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day dans The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman

Frances McDormand dans Nomadland

Carey Mulligan dans Promising Young Woman

Les choix de nos critiques

François Lévesque : Carey Mulligan

Odile Tremblay : Frances McDormand

Les experts de Metacritic

Carey Mulligan : 38 %

Viola Davis : 31 %

Frances McDormand : 19 %

Meilleur acteur

Riz Ahemed dans Sound of Metal

Chadwick Boseman dans Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins dans The Father

Gary Oldman dans Mank

Steven Yeun dans Minari

Les choix de nos critiques

François Lévesque : Chadwick Boseman

Odile Tremblay : Anthony Hopkins

Les experts de Metacritic

Chadwick Boseman : 94 %

Anthony Hopkins : 4 %

Gary Oldman : 2 %

Meilleur scénario original

Will Berson et Shaka Kingpour pour Judas and the Black Messiah

Lee Isaac Chung pour Minari

Emerald Fennell pour Promising Young Woman

Darius et Abraham Marder pour Sound of Metal

Aaron Sorkin pour The Trial of the Chicago 7

Les choix de nos critiques

François Lévesque : Emerald Fennell

Odile Tremblay : Aaron Sorkin

Les experts de Metacritic

Emerald Fennell : 89 %

Aaron Sorkin : 11 %

Meilleur scénario adapté

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines et cinq autres pour Borat Subsequent Moviefilm

Christopher Hampton et Florian Zeller pour The Father

Chloé Zhao pour Nomadland

Kemp Powers pour One Night in Miami

Ramin Bahrani pour The White Tiger

Les choix de nos critiques

François Lévesque : Chloé Zhao

Odile Tremblay : Chloé Zhao

Les experts de Metacritic

Chloé Zhao : 73 %

Christopher Hampton et Florian Zeller : 11 %

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines et 5 autres : 5 %

*Le puissant agrégateur américain de contenus culturels Metacritic a rassemblé une cinquantaine de critiques pour cet exercice issus de plusieurs horizons (du New Yorker au Washington Post, en passant par Insider ou Variety).