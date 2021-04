Les flâneurs

Roucouler avec Pigeons

Combien d’écoutes de la nouvelle chanson des Louanges, Pigeons, depuis une semaine ? 20, 25, 450 ? Et le compteur va continuer de grimper. Le titre arrive pour nous faire patienter, entre le dernier EP Expansion Pack et un album à enregistrer. Si on se fie à la qualité de Pigeons, on gardera la ligne pour conserver notre priorité d’appel. Cette chanson, qui commence directement par son refrain on ne peut plus accrocheur, reprend la signature sonore et parolière de Vincent Roberge, alias Les Louanges, mais avec un je-ne-sais-quoi de plus articulé, à la limite du franchouillard. Du groove volatil, quoi.