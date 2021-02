Les flâneurs

Pour les festivaliers, la pandémie impose toute une disette, d’autant plus qu’on ne sait pas quand on pourra replonger dans l’ambiance d’une véritable prestation. En attendant, le très populaire Festif ! de Baie-Saint-Paul offre sa « Tournée de portes d’hiver ». Le concept : les artistes se produisent à bord d’une scène roulante, devant la porte de résidents de la municipalité tirés au hasard. Une diffusion en direct est offerte sur la page Facebook du festival. Samedi à 17 h 35, on pourra ainsi voir et entendre Bleu Jeans Bleu. Et plus tard, Mara Tremblay, Random Recipe et Qualité Motel.