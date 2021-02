Le légendaire acteur Christopher Plummer est décédé à l’âge de 91 ans, a confirmé son épouse Elaine Plummer.

Il a connu du succès tant sur scène qu’à la télévision et au cinéma pendant près de sept décennies, notamment grâce à son rôle du capitaine Georg von Trapp dans La mélodie du bonheur (The Sound of Music).

Né à Toronto le 13 décembre 1929, il a grandi à Montréal, où sa carrière a pris son envol à la fin des années 1940.

D’autres détails suivront.