Le film québécois «14 jours 12 nuits» représentera le Canada aux Oscar

C’est finalement le film québécois 14 jours 12 nuits, signé par Jean-Philippe Duval, qui représentera le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger.

Le choix initial du comité présidé par Téléfilm Canada avait été disqualifié. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a statué que Funny Boy de Deepa Mehta, ne remplit pas les critères linguistiques en raison de sa quantité de dialogues en anglais.

Cette catégorie est réservée aux films produits à l’extérieur des États-Unis dont la majorité des dialogues sont écrits dans une langue autre que l’anglais.

14 jours 12 nuits a presque immédiatement pris le relais dans la course aux Oscars, en vue du gala du 25 avril prochain.

Le drame met en vedette Anne Dorval dans le rôle d’Isabelle Brodeur, une océanographe qui entreprend un pèlerinage dans la terre natale de sa fille adoptive, le Viêtnam. Son voyage la conduit sur les traces de la mère biologique de cette dernière, incarnée par Leanna Chea. Les deux femmes se lient d’amitié, sur fond de secrets et souvenirs douloureux.

L’idée originale et le scénario sont de Marie Vien, à qui l’on doit aussi La Passion d’Augustine.

Jean-Philippe Duval, lui, s’est notamment fait connaître en scénarisant et réalisant Dédé, à travers les brumes, à propos de la vie et l’œuvre du chanteur des Colocs, André Fortin. Il a aussi été derrière la réalisation de la série à succès Unité 9 diffusée à Radio-Canada.

Dans le communiqué annonçant la sélection de son film, Jean-Philippe Duval a dit y voir « une occasion unique de porter des valeurs de paix et de réconciliation vers un plus large public possible ».

Une courte liste de dix finalistes parmi l’ensemble des films soumis doit être dévoilée le 9 février, puis cinq d’entre eux seront officiellement mis en nomination à la mi-mars.

Huit films canadiens ont déjà été en nomination dans la catégorie du meilleur film étranger — anciennement « meilleur film en langue étrangère » — mais un seul est sorti vainqueur : Les Invasions barbares de Denys Arcand en 2004. Le dernier à être en lice était Rebelle de Kim Nguyen en 2013.

Quant à Funny Boy, il sera tout de même de la compétition, a annoncé Téléfilm, qui compte le soumettre dans la catégorie générale du meilleur film.