«Ma Rainey's Black Bottom»: Viola Davis et Chadwick Boseman au sommet

Le temps est à la canicule à Chicago en ce jour de 1927. Dans un studio d’enregistrement, un groupe de musiciens noirs arrive à l’heure pour son engagement. Hélas, ces messieurs devront patienter dans une pièce surchauffée du sous-sol en attendant que se pointe Ma Rainey, alias la mère du blues, en retard « comme diva se doit ». Jeune trompettiste ambitieux, Levee a manœuvré en amont auprès du producteur blanc afin que soient privilégiés ses nouveaux arrangements. Mais c’est sans compter l’opiniâtreté de Ma, qui entend chanter ce jour-là ce qu’elle veut, comme elle le veut. Tiré d’une pièce d’August Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom (Le blues de Ma Rainey) marque la rencontre au sommet entre Viola Davis et Chadwick Boseman, dans son dernier rôle.

Tout du long, cette adaptation ne cherche guère à « ouvrir » l’action de manière à occulter ses origines théâtrales. Une fois n’est pas coutume, c’est en l’occurrence une excellente chose. En effet, l’un des principaux thèmes de la pièce, et par extension du film, est l’oppression. Oppression que combattent, chacun à leur façon, Ma et Levee en tant qu’artistes noirs dont la présence dans l’industrie musicale est régulée, contrôlée, par des instances blanches, personnifiées ici par l’agent de Ma et le producteur de la maison de disques.

Et bref, du fait qu’à l’instar des personnages, on est confiné à la petite pièce au sous-sol et au studio d’enregistrement clos, on ressent cette oppression de façon viscérale. Un autre thème majeur est celui du pouvoir. Il y a d’abord celui dont Ma dispose, car sa personne et sa voix « vendent », aussi le producteur a-t-il besoin d’elle quoiqu’il dise et elle le sait, ce, tout en en étant bien consciente, comme elle l’exprime dans un puissant monologue, qu’on la « jettera » dès que sa popularité s’envolera. Aussi, dans l’intervalle, elle fera respecter chaque droit négocié ; elle se fera respecter.

Un pouvoir, donc, que Levee voudrait également posséder. Malheureusement pour le jeune et brillant musicien, cette soif de renommée passe par une arrogance à l’égard de ses confrères plus mûrs, et surtout par un machisme certain vis-à-vis de Ma, dont il convoite ouvertement l’amoureuse.

D’ailleurs, cet aspect, c’est-à-dire le fait que Ma affiche son homosexualité presque comme un défi à une époque où la chose était plus que taboue, est révélateur de la force de caractère peu commune de la chanteuse. Personnage plus grand que nature s’il en fut, Ma Rainey est paradoxalement la seule vraie figure historique de l’intrigue, quoiqu’il ne fasse aucun doute que les personnages fictifs qui l’entourent correspondent, à divers degrés, à des personnes ayant réellement existé.

Faire front

Le contraste entre Ma, qui mène sa lutte sans relâche dans le studio à l’étage, et Levee, qui décrit en bas à ses confrères Cutler, Slow Drag et Toledo son rêve légitime, est souvent saisissant (chapeau au vétéran monteur Andrew Mondshein, complice de Sidney Lumet). Entre autres exemples, là où Ma manifeste une compréhension aiguë que son travail fait vivre d’autres artistes noirs, Levee a une approche résolument individualiste de la réussite. Une attitude qui incite le vieux pianiste Toledo à lui expliquer le sens du mot « nous » lors d’un second monologue, plus électrisant encore celui-là :

« J’ai dit “nous”, nous tous ensemble. Eh oui, nous ! Il faut que tous les Noirs, partout dans le monde, se lèvent et travaillent à rendre la vie meilleure. Je ne parle pas de mon action, ni de la tienne ou de celle de Cutler ou de Slow Drag, ni de celle de n’importe quelle personne : c’est nous tous qui devons agir. Il faut faire front », plaide-t-il notamment.

Des paroles formulées dans le passé qui résonnent au présent.

Ultime interprétation

Coproduit par Denzel Washington, le film a été réalisé par George C. Wolfe (le mièvre Nights in Rodanthe, de triste mémoire), et ce dernier constitue, hélas, le maillon faible de la production : la mise en scène comme telle est fonctionnelle, sans plus.

Si le film a belle allure, c’est principalement grâce à la direction photo chaude aux accents sépia de Tobias A. Schliessler, qui fait à la fois ressentir la moiteur du moment et la distance historique.

Enfin, il y a les interprètes, et quels interprètes ! Impossible de détacher les yeux de Viola Davis, impériale, magnétique. Dans son chant du cygne, Chadwick Boseman compose pour sa part un écorché vif bouleversant. Émacié, l’acteur semble parfois se battre non pas contre le sort de son personnage, mais contre sa propre mort. On reçoit cette ultime interprétation de la vedette de Black Panther avec autant de chagrin que de reconnaissance.