2020 en 15 films phares

Portrait de la jeune fille en feu

Un jour, ce titre incandescent coiffera l’autobiographie de l’actrice Adèle Haenel, aussi connue pour ses prises de parole que pour la ferveur de son jeu. Elle atteint un sommet dans ce superbe tableau d’époque de Céline Sciamma dont l’un des enjeux tourne autour d’un tableau, celui de la fille d’une comtesse, image nécessaire à un éventuel mariage arrangé. Dans une ambiance sensuelle, l’artiste (Noémie Merlant) et son sujet s’apprivoisent bien au-delà des impératifs de cette commande aux allures de condamnation à perpétuité.



Roubaix, une lumière



Photo: Axia Films

Photo: Axia Films

Photo: TVA Films

Photo: Kino Lorber

Photo: Universal

Photo: Cristobal Leon et Joaquin Cocina

Photo: Maison 4:3

Photo: Métropole Films

Photo: Jeong Park / Netflix

Photo: Maison 4:3

Photo: JukeboxLeFilm.com & LaRuelleFilms.com

Photo: Samuel Goldwyn Films

Une lumière noire baigne ce film du Français Arnaud Desplechin inspiré d’un fait divers. Elle émane du duo d’actrices exceptionnelles, Léa Seydoux et Sara Forestier, en petites criminelles aux profils bien dessinés face à la force tranquille d’un commissaire patient et humain (Roschdy Zem, primé aux César). Le fascinant interrogatoire, cœur du film, est scénarisé, joué et mis en scène avec un brio remarquable. Et la ville de Roubaix vibre sous la caméra.François Ozon a mis beaucoup de lui-même dans cette adaptation d’un roman d’Aidan Chambers, ou l’histoire d’un premier amour entre deux adolescents relatée par l’un après le décès de l’autre. Ozon, dont l’œuvre est divisée en deux parties, l’une fabuleusement kitsch () et l’autre plus intimiste (), renoue ici avec l’intériorité de la seconde tout en préservant les qualités solaires de la première. Le meilleur des deux mondes, en somme.L’équivalent à l’écran d’un vaccin contre la COVID-19 pourrait ressembler à cette éblouissante pochade qui se moque du plus célèbre concours de chansons, tendance europop. Comptez sur Will Ferrell pour en faire des tonnes, secondé par le génie comique de Rachel McAdams, formant ici un duo islandais dont les talents ne rendront jamais Björk jalouse. La flamboyance des numéros musicaux et la déferlante de mélodies accrocheuses en font le parfait antidote à la déprime.Pour parler de, Alexandre O. Philippe a fait le pari de la simplicité : poser une caméra devant William Friedkin et le laisser parler. Le résultat s’avère captivant. Tandis que Friedkin se souvient, Alexandre bombarde l’écran d’extraits du film, mais aussi d’œuvres de Dreyer, de Welles, de Hitchcock ayant inspiré certaines scènes. Un peu comme si, tandis que Friedkin se livre, Philippe mettait en images son propre flot de pensées cinéphiles. Fascinant.Œuvre coup-de-poing (césarisée) sur une banlieue multiethnique française dans la lignée dede Mathieu Kassovitz,(Prix du jury à Cannes 2019) a résonné dans le ciel cinéphilique. Cette plongée sociale à la fois puissante et sensible, premier long métrage de l’enfant des cités Ladj Ly, parfaitement maîtrisée, échappe au manichéisme. Elle met en scène des personnages humains en quête d’un espace vital dans un univers brûlant et violent sur une caméra d’urgence.Fable dystopique et brûlot brésilien (prix du jury Cannes 2019, ex æquo avec),est une charge de Kleber Mendonça Filho () et de son chef opérateur, Juliano Dornelles, contre un Brésil de violence et de corruption. Avec les jeux remarquables d’Udo Kier et de Sônia Braga, dans ce village imaginaire où la solidarité et la trahison s’entredéchirent, le genre jongle entre western, horreur et œuvre d’anticipation sur un rythme d’enfer.Le cinéaste d’a réussi à transcender le genre très balisé du film de guerre, pour offrir un poème cinématographique qui souffle par sa beauté. L’apparent plan-séquence posé sur l’enfer de la Première Guerre vécu par deux soldats britanniques en France se nourrit d’impressionnants effets visuels et sonores, et crée une expérience immersive inoubliable.a été couronné à juste titre aux derniers Oscar pour sa caméra, ses effets visuels et son mixage sonore.D’une virtuosité hallucinante,s’inspire du gourou pédophile et allié de Pinochet Paul Schäfer en s’arrimant au point de vue d’une adolescente qui a fui la secte et s’est réfugiée dans une cabane au fond des bois. Autour d’elle : un univers changeant. Ces mutations, que Cristóbal León et Joaquín Cociña rendent au moyen de diverses techniques, dont l’animation en volume, font écho aux désirs et aux craintes de l’héroïne, comme si la maison était branchée sur son inconscient.Au début du magnifique documentaire de Kim O’Bomsawin, Joséphine Bacon, debout devant un paysage fluvial, confie : « Tout le temps que j’ai travaillé avec les vieux, je les ai toujours vus assis face à l’horizon. Pis je m’arrêtais pour me dire qu’eux seuls voyaient ce qu’ils regardaient. J’imagine qu’ils voyaient une partie de leur vie, quand ils étaient nomades. Ils devaient voir de la poésie aussi. » À son tour « face à l’horizon », la poète innue nous fait le privilège de ses confidences, mue par un désir de partage.Devant cette splendeur acrobatique et cinématographique revient le souvenir de, de Win Wenders, hommage opulent à la grande Pina Bausch. Une révérence aussi sublime est enfin rendue à Merce Cunningham, et surtout à son génie, dans une succession éblouissante de chorégraphies créées au cours de la carrière du prolifique créateur de New York. Images et photos d’archives, enregistrements audio sortis d’outre-tombe et morceaux choisis revisités en 3D, impossible de résister à l’envie d’entrer dans la danse.Dix ans après avoir reçu un prix célébrant les dramaturges « émergents » de moins de 30 ans, Rhada en est à chercher la surface. Alors qu’un producteur blanc lui suggère de dénaturer sa pièce et que les étudiants de sa classe de théâtre donnent dans l’émoi, elle renoue avec sa passion adolescente pour le rap. Rhada Blank a écrit, réalisé et coproduit ce premier film autobiographique dans lequel elle tient la vedette. Prix de la mise en scène à Sundance, ce film est drôle, critique, éclairant, tonique : une merveille.Les personnages des deux cinéastes belges vivent en marge de la société, mais sont toujours au centre de leurs films, êtres complexes gardant pour eux une part de mystère. Il en va de même pour Ahmed (formidable Idir Ben Addi), bien engagé sur la voie de la délinquance, mais surtout de l’islamisme radical. Tout en semant peur et désarroi, d’abord au sein de sa propre famille, il s’enfonce dans des convictions mortifères, une chute morale illustrée avec une acuité constante depuis quatre décennies.Ce film parle d’un temps qui n’existe plus : celui des chansons enregistrées à la va-vite, des 45 tours vendus à des milliers d’exemplaires, et des radios qui dictent ce que l’on doit, ou pas, fredonner. Ce temps reprend vie dans un écrin magnifique grâce à deux cinéastes pour qui les années 1960 constituent un grand terrain de jeu. Au milieu, Denis Pantis, producteur fin renard qui allait mettre au monde des stars comme Michèle Richard, Renée Martel ou Les Classels. Nostalgie et battements de pieds garantis.Ce beau et troublant film de la grande cinéaste polonaise d’capte un climat de haute tension à partir d’une histoire vécue. Avant d’être kidnappé et assassiné, le journaliste britannique Gareth Jones (exceptionnel James Norton) avait dénoncé la famine en Ukraine imposée par Staline en 1930. Malgré quelques longueurs, travelings et effets d’accélération confèrent une magie à plusieurs scènes de cette enquête parfois hallucinée sur un crime occulté.