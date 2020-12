Un succès inespéré pour «Jusqu’au déclin» sur Netflix

Les drames coréens ont gagné en popularité en 2020 auprès des Canadiens qui en ont regardé deux fois plus que l’année précédente. En tête de liste : la saison 2 de la série Royaume (V.F. de Kingdom) et la série Le Roi : monarque éternel (V.F. de The King : Eternal Monarch)

Plusieurs films et séries inspirés de faits vécus ont trôné pendant plus de 30 jours chacun dans le palmarès des contenus les plus visionnés au pays. Parmi eux : Mariages instantanés, (V.F. de Marriage Story) La dernière danse, (V.F. de The Last Dance) Au royaume des fauves (V.F. de Tiger King) et Dossiers mystère (V.F. de Unsolved Mysteries)

Les thrillers ont été populaires auprès des Canadiens confinés, avides de sensations fortes, au moment où la pandémie de COVID-19 nous frappait de plein fouet. En mars, avril et mai, Ozark (saison 3), Mensonges et trahisons (V.F. de Dangerous Lies) ainsi que Inheritance ont été parmi les plus populaires.

Les émissions de cuisine ont passionné les Canadiens en avril, pendant que les épiceries étaient en pleine pénurie de farine. Les recherches pour trouver des émissions sur la pâtisserie ont augmenté de 81 % par rapport au mois précédent, tandis que les recherches pour des émissions de cuisine ont augmenté de 61 %.

Les productions internationales et non anglophonesont aussi trouvé une place de choix sur nos écrans. Les plus populaires auront été : La plateforme (V.F. de El Hoyo, Espagne), Barbares (V.F. de Barbaren, Allemagne), La maison de papier : saison 4 (V.F. de La Casa de papel, Espagne) et La Bête (V.F. de La Belva, Italie).