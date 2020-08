La Mostra relève le défi du virus

En 2020, la Mostra doit se passer de vedettes hollywoodiennes à cause du virus, contrecarrant l’ambition du festival de devenir une rampe de lancement pour les Oscars.

Dans la liste des 18 films en lice pour succéder à Joker,de Todd Phillips, aucun grand nom d’Hollywood et seulement deux réalisatrices pour représenter les États-Unis. La Sino-Américaine Chloé Zhao, autrice du film indépendant The Rider et choisie par Marvel pour l’un de ses prochains opus, présentera Nomadland, l’histoire d’une nomade des temps modernes au Nevada, incarnée par une actrice oscarisée, Frances McDormand, tandis qu’une réalisatrice plus confidentielle, la Norvégienne Mona Fastvold, présente The World to Come.

Hors compétition, l’actrice afro-américaine Regina King passe derrière la caméra pour One Night in Miami, qui met en scène le jeune Cassius Clay (qui deviendra Mohamed Ali) et Malcolm X, et pourrait faire parler de lui alors que la question raciale est à nouveau brûlante aux États-Unis.

« Quelques films spectaculaires vont manquer, bloqués par le confinement qui pèse toujours sur la programmation des sorties hollywoodiennes les plus attendues », a dû constater avant le lancement du festival son directeur artistique, Alberto Barbera, artisan de l’histoire d’amour de la Mostra avec Hollywood ces dernières années. Au prix d’une ouverture, décriée par une partie de la profession, en direction des plateformes américaines de vidéo à la demande comme Netflix.