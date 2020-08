«Les parfums»: Emmanuelle Devos, quelque chose d'intime

Mademoiselle Walberg, qui insiste sur cette dénomination désuète, a la parole cassante et l’attitude distante. Elle possède en revanche un talent rare : elle est ce l’on appelle « un nez ». Autrefois créatrice de parfums réputée, elle en est à présent réduite à courir le cachet, entre conception de désodorisants de salles de bain et camouflage d’émanations industrielles malodorantes. C’est à l’occasion d’un de ces mornes contrats que sa route croise celle de Guillaume Favre, un chauffeur divorcé qui se démène pour obetnir la garde partagée de sa fille. Tout les sépare, et pourtant, lentement, une complicité naîtra entre eux. Ce pas de deux tout en finesse se trouve au cœur du film Les parfums, que se remémore avec chaleur sa vedette, Emmanuelle Devos.

Déjà à la lecture du scénario, un phénomène pas si courant se produisit : dans cette Anne Walberg, Emmanuelle Devos reconnut de son propre aveu une certaine part d’elle-même. « Je l’ai tout de suite comprise, lance-t-elle depuis Paris. J’ai tout de suite vu comment je la jouerais. Parfois, on va saisir un personnage parce qu’on le sent proche de soi, pour toutes sortes de raisons, ou alors parce que l’écriture est si limpide que ça tombe sous le sens. Mais ce n’est pas la norme. Et encore, même si on ne se sent pas proche du tout du personnage, ça ne veut pas dire qu’on aura du mal à le cerner ou à l’interpréter. C’est mystérieux. Mais c’est vrai que tout est plus simple lorsqu’on comprend bien les situations et les émotions qui traversent un personnage. »

Pour autant, et en dépit de son expérience, Emmanuelle Devos confie être assaillie par les mêmes doutes qu’à ses débuts. « Il y a des choses qui viennent plus facilement, mais j’ai toujours l’impression, avant de commencer un tournage, de ne plus savoir comment on joue. C’est contradictoire, mais je pense que c’est une bénédiction, car il n’y a rien de mieux que de repartir à zéro. C’est comme si l’expérience, justement, mon inconscient la refusait, et c’est très bien : il ne faut jamais être rassuré, car c’est alors qu’on s’enlise. »

Pas une histoire d’amour

L’un des aspects les plus intéressants du film de Grégory Magne est que la relation qui se noue entre Anne et Guillaume ne lorgne jamais du côté de l’amour ni même de la sentimentalité. On est ailleurs. « C’est ce que j’ai aimé tout de suite du scénario : ce refus de la facilité. Parce que c’est facile, d’avoir deux personnages, comme ça, et de leur construire une histoire d’amour. C’est ce qui se produit le plus souvent au cinéma. Dans ce cas-ci, ç’aurait été une faute de goût, car ce n’est pas le propos. Le film traite plutôt d’entraide et d’amitié. Et encore, je ne sais pas si “amitié” est le bon terme. En tout cas, ils en viennent à s’entraider, Anne et Guillaume. Et c’est émouvant, je trouve. C’est rafraîchissant. »

À cet égard, le courant passe vraiment bien à l’écran entre Emmanuelle Devos et son partenaire, Grégory Montel, avec qui elle établit un rapport qui se réchauffe très, très graduellement. C’est tout en subtilité. « On s’est d’emblée très bien entendus, ce qui simplifie toujours le travail. Ça a été assez intuitif entre nous. Et puis, Grégory Magne avait déjà tellement bien décrit l’évolution des personnages dans son scénario… La finesse de l’écriture est une autre des raisons expliquant que j’ai voulu faire ce film. »

J’ai toujours l’impression, avant de commencer un tournage, de ne plus savoir comment on joue. C’est contradictoire, mais je pense que c’est une bénédiction, car il n’y a rien de mieux que de repartir à zéro.

Le personnage d’Anne Walberg a en outre ceci de particulier que son métier n’est pas accessoire : il tient un rôle déterminant non seulement par rapport à l’intrigue, mais par rapport à la nature intrinsèque d’Anne. « Je suis allée voir Christine Nagel dans son atelier. Elle est nez pour la maison Hermès. On a beaucoup parlé. Elle m’a décrit son métier. Ça, c’était la première approche : technique. C’est ensuite que j’ai réalisé à quel point c’est une profession qui influe sur la personnalité. Parce que c’est un métier, comme un grand musicien qui doit faire ses gammes tous les jours, qui enferme un peu la personne dans une bulle. Ce sont des gens qui doivent être très cultivés, très curieux, pour l’inspiration et pour toute la dimension scientifique, mais qui paradoxalement existent un peu en dehors du monde. De fréquenter Christine m’a aussi aidé à comprendre l’état psychique d’Anne. Ce sont des gens particuliers, les nez. »

Et les gens particuliers, au fond, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus stimulant à jouer ? « C’est rigolo d’avoir une particularité à considérer ; ça ajoute une composante ludique. »

Pour le compte, quiconque a suivi la carrière d’Emmanuelle Devos sait que la banalité n’est jamais ce qui caractérise ses personnages, de Carla, l’héroïne atteinte de surdité dans Sur mes lèvres (Jacques Audiard, 2001), à l’inénarrable Faunia dans Un conte de Noël (Arnaud Desplechin, 2008), en passant par la sibylline Agnès dans La moustache(Emmanuel Carrère, 2005).

Garder le contact

Certainement l’une des actrices les plus douées et fascinantes de sa génération, Emmanuelle Devos a depuis ses débuts manifesté un instinct très sûr quant aux rôles sur lesquels elle jette son dévolu, quitte à se faire rare par moments. Elle retrouve volontiers des cinéastes chouchous, comme Audiard (Sur mes lèvres, De battre mon cœur s’est arrêté), FrédéricMermoud (Complices, Moka), ou Desplechin (La sentinelle, Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle), Esther Khan, Rois et Reine, Un conte de Noël), mais demeure à l’affût des nouvelles rencontres artistiques. Entre les lignes, on devine qu’elle est exigeante dans ses choix, à raison, mais qu’elle donne beaucoup en retour.

« Je me cherche des mots, je me cherche des émotions, mais si, en face, c’est mal filmé, ça ne fonctionne pas. Si, à l’inverse, je fais un film sans être certaine du rôle, mais parce que j’aime le travail du cinéaste, là non plus, ça ne fonctionne pas. C’est un tout, ça ne peut pas être l’un ou l’autre. [...] Des Parfums, je garde le souvenir précieux de Christine Nagel et celui, marquant, de Grégory Magne, que je continue à voir ; c’est une personne très rare. C’est important pour moi de garder le contact avec les réalisateurs et les réalisatrices avec qui je travaille. »

Or, en cinéma, c’est souvent le contraire qui survient : après la connivence vécue lors du tournage, tout un chacun s’en va vers d’autres plateaux, d’autres « familles de cinéma », pour reprendre la formule consacrée. « Garder le contact, ça veut dire qu’on s’est compris, que quelque chose d’intime est passé entre nous », conclut Emmanuelle Devos. Des paroles qui résument en l’occurrence à merveille ce rapport si singulier, et si beau, qui se met en place entre Anne Walberg et Guillaume Favre.

Les parfums prend l’affiche le 28 août.