«La bonne épouse»: différences irréconciliables

En Alsace, à l’automne 1967, l’École ménagère Van Der Beck est le théâtre d’une vive agitation. En effet, la formation de la nouvelle cohorte de jeunes filles venues s’instruire auprès de Paulette Van Der Beck quant à leur avenir de femmes au foyer s’amorce tout juste que voici que trépasse monsieur le mari de Madame.

En héritage pour la veuve : des dettes, ainsi qu’un sentiment croissant d’être passée à côté de sa vie et de possiblement gâcher celle de ses étudiantes. Étudiantes qui, à l’approche des événements de Mai 68, remettent volontiers en question les dogmes de la maison — au propre et au figuré. Beaucoup de belle matière dans la comédie dramatique La bonne épouse, de Martin Provost.

Hélas, un problème endémique de ton, jumelé à une interprétation peu homogène, plombe ce qui s’annonce d’emblée comme une sorte de croisement entre le comique Potiche (François Ozon, 2010), dans lequel une bourgeoise oisive des années 1970 brise ses chaînes et prend la tête de l’usine familiale à la barbe de son époux misogyne, et le dramatique Mona Lisa Smile (Mike Newell, 2003), dans lequel une enseignante avant-gardiste tente d’insuffler un vent de changement dans un très conservateur collège de jeunes filles.

Si La bonne épouse tombe entre les deux, rayon époque, le film de Martin Provost ratisse en revanche tout le spectre de l’humour et du drame. Il en résulte une comédie qui balance entre caricature et mesure, et qui surtout peine à négocier ses nombreux virages dramatiques, voire mélodramatiques.

Chercher ses marques

Le trait s’avère le plus gros au début, lors de scènes qui font résolument penser à la satire d’Ozon (sans parler de la finale musicale), le brio kitsch en moins.

D’habitude un excellent cinéaste doublé d’un spécialiste en portraits de femmes remplis d’acuité, Martin Provost semble ici s’égarer en dépit d’un sujet s’inscrivant en complète continuité de son œuvre : voir Séraphine, sur la peintre Séraphine de Senlis, Violette, sur l’écrivaine Violette Leduc, ou Sage femme, sur des retrouvailles mère-fille compliquées.

Après des crus plus graves, Provost allégeait le drame dans ce dernier film au moyen d’un humour en demi-teintes parfaitement maîtrisé. Sans doute le film La bonne épouse aurait-il fonctionné davantage eût-il reçu le même traitement.

Tel quel, malgré une technique irréprochable et une facture typiquement soignée, l’aisance n’y est pas. Le message d’émancipation est formidable, là n’est pas la question : c’est dans l’exécution que ça coince.

Dans ce contexte de tonalité dissonante, les actrices, pourtant toutes extrêmement douées, n’arrivent pas toujours à trouver leurs marques. Juliette Binoche (Trois couleurs : Bleu, Copie conforme), par exemple, se révèle beaucoup plus convaincante dans les moments exigeant de la nuance de sa part que dans ceux confinant à la drôlerie pure.

Là, on la sent tour à tour larguée et cabotine, ce qui ne lui ressemble guère. Avec Noémie Lvovsky (Camille redouble) en religieuse anticommuniste, c’est le phénomène inverse qui se produit.

Renouant avec son réalisateur de Séraphine et d’Où va la nuit, la merveilleuse Yolande Moreau maintient tout du long son personnage de belle-sœur prof de cuisine dans le même registre de naïveté bienveillante. Peut-être que de tenir la note dans la cacophonie ambiante constituait, au fond, la meilleure voie à suivre. C’est toutefois Anamaria Vartolomei, en étudiante amoureuse d’une camarade de classe, qui offre l’interprétation la plus sentie : les rares instants d’émotion véritable du film émanent d’elle. Quoi qu’il en soit, La bonne épouse déçoit.