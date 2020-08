Giuseppe Capotondi: l'hypothèse du tableau volé

Avide d’argent mais surtout de renommée, un critique d’art (Claes Bang) accepte l’offre d’un riche collectionneur (Mick Jagger)de réaliser une entrevue avec un peintre jamais aussi coté que depuis qu’il s’est retiré du monde afin de créer des oeuvres qu’il refuse d’exposer (Donald Sutherland). Or, l’entretien n’est qu’un prétexte pour dérober l’un de ses tableaux que nul n’a vus. En compagnie d’une ravissante jeune femme, Berenice (Elizabeth Debicki), qu’il vient de rencontrer par hasard (ou peut-être pas), James va de nuances de fourberie en funestes imprévus.

Librement adapté du roman du même nom, The Burnt Orange Heresy (Hérésie en V.O., s.-t.f.) permet au scénariste Scott Smith de proposer une sorte de récit miroir à son (supérieur) A Simple Plan, film noir campé dans un village en hiver et peuplé de gagne-petit. À l’inverse donc, The Burnt Orange Heresy, ainsi transposé, est porté par des protagonistes outrageusement chics dans un décor estival opulent. Sous la surface toutefois, on retrouve la même cruauté et le même regard impitoyable posé sur une nature humaine prête à tout dès lors qu’un gain — en argent ou en gloire — est en jeu. Cela se traduit dans ce cas-ci, hélas, par d’ultimes retournements allant du prévisible à l’invraisemblable (il reste qu’un programme double serait plus que tentant).

Le réalisateur Giuseppe Capotondi insuffle cela étant une élégance appréciable au film, en phase avec les aspirations de l’antihéros. La caméra caresse les corps ravissants et les paysages idylliques pour créer une image débordante de sensualité. La direction photo de David Ungaro (Coco Chanel et Igor Stravinsky), pleine d’une lumière solaire vouée à devenir glauque à la fin, contribue à établir une atmosphère générale assez envoûtante, même lorsque l’action s’égare.

Enfin, la distribution exsude un charisme fou. Claes Bang et Elizabeth Debicki partagent une chimie brûlante. Au bout du compte cependant, ce sont les quelques scènes entre la comédienne et un Donald Sutherland ouvert et chaleureux qui charment le plus. De rares pépites d’humanité dans un film qui, finalement, n’a pas de noir que l’appellation.



The Burnt Orange Heresy (Hérésie en V.O., s.-t.f.)

★★★

​Suspense de Giuseppe Capotondi. Avec Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland, Mick Jagger. États-Unis–Italie, 2019, 98 minutes.