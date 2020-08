Parfum de scandale et odeur d’essence chez Cronenberg

Pour mémoire, Crash fut tourné au cours d’une période charnière de la carrière de David Cronenberg. En effet, ses premiers films, d’horreur et de science-fiction pour la vaste majorité, donnèrent naissance au courant horrifique dit de « body horror », ou horreur corporelle, avec parasites, transformations et surtout mutations, le tout jumelé à des considérations éthiques et philosophiques par l’entremise de l’archétype récurrent du savant fou. « Je n’ai pas inventé cette expression, mais j’avoue l’aimer », confie le cinéaste.

Or, à partir de Dead Ringers, Cronenberg s’éloigna graduellement de l’horreur, demeurant rivé au corps, mais migrant vers l’esprit. Désormais, les transformations dépeintes dans ses films sont davantage d’ordre psychologique (Spider, A History of Violence, Maps to the Stars, etc.). En gardant cela en tête, et dans un contexte où l’on appréhende une seconde vague du coronavirus sur fond de souvenir récent de confinement, deux films de David Cronenberg revêtent une pertinence renouvelée : ses premiers longs « officiels », Shivers (1975) et Rabid (1977). Ce, pour la seconde fois.

En effet, ces récits, respectivement, de résidents d’un luxueux immeuble contaminés par des parasites qui engendrent une frénésie lubrique mortelle, et d’une jeune femme qui infecte d’un virus semblable à la rage la population après avoir reçu une greffe expérimentale, furent décrits comme ayant anticipé la pandémie du VIH. Le même genre d’analyse peut être fait par rapport à la COVID. Rabid, en particulier, résonne tout particulièrement en ce moment puisque c’est la proximité physique qui permet à la patiente zéro de propager le virus.

« Ça m’est toujours un peu difficile de repenser à mes premiers films, car pour moi, c’était l’apprentissage du métier : je ne vois que les maladresses, le manque de finesse… Je me souviens des relations avec les producteurs, le manque de budget, les conflits avec certains acteurs, le cas échéant… Sachant cela, c’est très gratifiant pour moi de voir que ces films continuent “d’exister” pour tant de cinéphiles qui se plaisent à y projeter toutes sortes de théories. C’est gratifiant. Et ça me dit que, peut-être, une certaine acuité, une certaine originalité aura compensé le manque de maîtrise. »

À noter que Shivers, tourné à L’Île-des-Soeurs, reparaîtra en Blu-ray le 15 septembre avec un tout nouveau commentaire audio d’accompagnement auquel David Cronenberg a accepté de participer. En attendant sa toute première minisérie, Consumed, produite par Netflix.