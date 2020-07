Le réalisateur britannique Alan Parker est mort

Le cinéaste Alan Parker, l’un des réalisateurs britanniques les plus prisés, est mort vendredi à l’âge de 76 ans, a annoncé sa famille.

Il a notamment réalisé Midnight Express, Fame et Mississippi Burning. Ses films ont obtenu 10 Oscar et 19 BAFA, dont celui du meilleur film en 1991 pour The Commitments. Birdy lui avait valu le Grand Prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1985.

Parker s’est éteint à la suite d’une longue maladie, selon une porte-parole mandatée par sa famille.

L’académie des Oscar a rendu hommage dans un tweet à un « caméléon », un « extraordinaire talent » qui « nous manquera beaucoup ».

Le réalisateur est né à Londres en 1944. À l’image de nombreux autres cinéastes britanniques, comme Ridley Scott, il avait amorcé sa carrière dans la publicité. Il s’est ensuite tourné vers la télévision, réalisant en 1974 The Evacuees qui avait remporté un prix Emmy.

L’année suivante, il scénarise et réalise un premier long métrage, Bugsy Malone, un pastiche inhabituel et exubérant des films de gangsters joué par une troupe d’enfants, dont une jeune Jodie Foster.

Son deuxième film, Midnight Express (1978), une plongée dans le calvaire d’un jeune Américain incarcéré dans une prison turque après avoir tenté de quitter la Turquie avec du haschisch, a remporté deux Oscar, six Golden Globes et quatre BAFTA. Le Britannique a su varier les sujets et les genres. Shoot the Moon était un drame familial, Angel Heart un suspense occulte et Mississippi Burning, sept fois nommé aux Oscar, était un puissant drame social sur les droits civiques.

Parker a aussi tourné de nombreuses comédies musicales hors normes. Fame racontait de façon festive la vie dans un conservatoire. Pink Floyd — The Wall était un opéra rock surréaliste devenu culte auprès des fans du groupe progressif britannique. The Commitments relate les mésaventures d’un groupe de soul dans un Dublin délabré. Son dernier grand succès remonte à 1996 avec Evita, un film musical dans lequel Madonna incarne l’actrice et femme politique argentine Eva Peron.

Il a aussi présidé l’Institut du film britannique et le Conseil du cinéma du Royaume-Uni. La reine Élisabeth II l’a nommé chevalier en 2002.

L’ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob a salué un cinéaste « vif, brillant, prolifique » et un « esprit sarcastique ». David Puttman, qui a produit plusieurs des films d’Alan Parker, a rendu hommage à celui qui était son « plus vieil et plus proche ami » et qui l’a « toujours impressionné par son talent ». « Ma vie et celle de beaucoup d’autres personnes qui l’ont aimé et respecté ne seront plus jamais les mêmes », a-t-il ajouté.

Avec Agence France-Presse