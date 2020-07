César Díaz, la vérité par la fiction

Hanté par les fantômes du passé et par les corps dans les fosses communes à identifier, le Guatemala marche vers la résilience. C’est la toile de fond de Nuestras Madres. Le fil narratif est tout simple, voire prévisible. Ernesto (juste et sobre Armando Espitia, vu dans Heli d’Amat Escalante) travaille au centre médico-légal. Il s’occupe des requêtes des femmes endeuillées depuis 35 ans. Lui-même cherche son père. Le mélange vie professionnelle et vie privée finit par le heurter. Or, César Díaz opte pour la retenue. Le cheminement du regard scientifique, détaché, vers l’implication personnelle, émotive, se fait en douceur. Soucieux de réalisme, le réalisateur soigne ses plans et donne voix aux autochtones par l’entremise d’Aurelia Caal, qui crève l’écran en Nicolasia. L’approche documentaire atteint un sommet, en haute montagne, lors d’un magnifique collage de visages féminins. Les témoignages, restés hors cadre, secrets, laissent alors place à des yeux usés, mais encore lucides.



★★★ ​1/2

Drame écrit et réalisé par César Díaz. Avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal et Julio Serrano Echeverría. Guatemala–Belgique–France, 2020, 77 minutes.