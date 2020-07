L’actrice Kelly Preston est décédée à l’âge de 57 ans

L’actrice Kelly Preston, qui a joué dans des films dramatiques et comiques aux côtés d’acteurs allant de Tom Cruise à Arnold Schwarzenegger, est décédée dimanche, a déclaré son mari John Travolta. Elle avait 57 ans.

John Travolta a déclaré dans un message sur Instagram que sa femme, avec qui il a été marié pendant 28 ans, est décédée après une bataille de deux ans contre le cancer du sein.

« C’est avec un cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein », a déclaré John Travolta. « Elle a mené un combat courageux, avec l’amour et le soutien de tant de personnes. »

Le couple a eu trois enfants ensemble.

Kelly Preston a eu une longue carrière d’actrice au cinéma et à la télévision, partageant entre autres la vedette avec Kevin Costner dans le film de 1999 For the Love of the Game (Au-delà du jeu et de l’amour). En 2003, elle a joué dans What a Girl Wants (Ce que fille veut) et a tenu le rôle d’une mère dans l’adaptation de The Cat in the Hat (Le chat dans le chapeau). L’année suivante, elle est apparue dans le clip de She Will Be Loved de Maroon 5.

Elle est parfois apparue dans des films avec son mari, notamment dans Battlefield Earth (Terre champ de bataille), qui avait été un échec au box-office en 2000.

Kelly Preston et John Travolta se sont mariés à Paris en 1991, alors que le couple attendait leur premier fils, Jeta.

En janvier 2009, Jett Travolta, 16 ans, est décédé après une crise d’épilepsie dans la maison de vacances familiale aux Bahamas. La mort a déclenché une action en justice après qu’un chauffeur d’ambulance et son avocat eurent été accusés d’avoir tenté d’extorquer 25 millions $ aux acteurs en échange de leur silence sur les détails de la mort de leur fils.

Ils ont eu deux autres enfants, une fille, Ella Bleu, en 2000 et un fils, Benjamin, en 2010.