Décès de l’acteur Ian Holm

Rendu célèbre pour son rôle d’androïde homicide dans Alien, l’acteur anglais Ian Holm est décédé à l’âge de 88 ans de complications liées à la maladie de Parkinson. Au sein d’une filmographie très riche, se distinguent ses participations à de films tels Chariots of Fire, de Hugh Hudson, qui lui valut une nomination aux Oscar, The Sweet Hereafter, d’Atom Egoyan, et peut-être surtout aux sagas Lord of the Rings et The Hobbit, de Peter Jackson, dans le rôle de Bilbo.

D’autres détails suivront.