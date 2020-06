Le Québécois Pascal Plante à Cannes

Le cinéaste québécois Pascal Plante avait été retenu dans la sélection officielle à Cannes avec son film Nadia, Butterfly, produit par Némésis Films, avant que le Festival in situ n’ait été physiquement annulé pour cause de pandémie. Le délégué général Thierry Frémaux en a fait l’annonce hier en dévoilant les titres de cette édition fantôme, dont les films porteront le label cannois.



Cinéaste des Faux tatouages présenté à la Berlinale, Pascal Plante, aborde le sport de haut niveau, la nage, avec en vedette Katerine Savard, médaillée de bronze à Rio au relais 4 x 200 m., dont c’est le premier rôle. Elle défend un rôle d’athlète qui vit plusieurs deuils, dont celui de la retraite sportive.



Parmi les titres au menu cannois, The French Dispatch de l’Américain Wes Anderson, ADN de la Française Maïwen, Lovers Rock et Mangrove du Britannique Steve McQueen, Last Words de l’Américain Jonathan Nossiter, Été 85 du Français François Ozon.