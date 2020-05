Les prix Iris seront finalement remis le 10 juin

Les prix Iris du cinéma québécois ne seront pas remis cette année lors d’un grand gala devant public et artisans, mais plutôt lors d’émissions réalisées en respectant la distanciation physique.

Le gala, prévu le dimanche 7 juin, avait été annulé, dans sa forme habituelle, le 2 avril, en pleine pandémie de COVID-19. Québec Cinéma et le diffuseur du gala, Radio-Canada, ont depuis convenu de présenter deux galas sans public, le mercredi 10 juin.

D’abord, en direct dès 19 h, sur Internet et Facebook, Élise Guilbault, Guillaume Lambert et Mani Soleymanlou animeront un premier gala au cours duquel 24 prix Iris seront décernés. On remettra aussi à la documentariste abénaquise Alanis Obomsawin son prix Iris « hommage ».

Puis, à 21 h, pendant l’émission Bonsoir, bonsoir, sur ICI Télé, TOU.TV et Internet, l’animateur Jean-Philippe Wauthier et ses invités remettront les quatre « grands prix » de la soirée : interprétations féminine et masculine dans un premier rôle, prix du Public et meilleur film.

« Ce fut une année faste pour le cinéma d’ici et pour le rayonnement de nos films à l’international, écrit Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma, dans un communiqué. Nous avons donc voulu ce Gala, monté en toute sobriété, afin de souligner et de se réjouir ensemble du talent de nos créateurs et de leurs oeuvres. »

Le public pourra par ailleurs voter dès midi le 27 mai, et jusqu’au 9 juin, pour son film québécois favori, sur le site Radio-Canada.ca. Les cinq films en lice — ceux qui ont enregistré le plus d’entrées — sont : La Femme de mon frère, Il pleuvait des oiseaux, Mafia Inc, Menteur et Merci pour tout.

C’est Il pleuvait des oiseaux qui domine la liste des finalistes des prix Iris, avec 13 nominations. Suivent La Femme de mon frère (11 nominations), Mafia Inc (10), Le Vingtième Siècle (9), Antigone (8) et Kuessipan (7). Trois films décrochent six nominations : Jeune Juliette, Matthias & Maxime et Sympathie pour le diable.