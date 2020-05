L’acteur Jerry Stiller est décédé à 92 ans

L’acteur comique Jerry Stiller, qui a lancé sa carrière aux côtés de son épouse Anne Meara dans les années 1950 avant de devenir, quatre décennies plus tard, l’hystérique Frank Costanza dans la populaire émission Seinfeld, est décédé à 92 ans, a annoncé son fils Ben Stiller.

Il est mort de causes naturelles, a précisé son fils — lui-même grande vedette de la comédie — sur Twitter.

Jerry Stiller était un acteur aux multiples talents qui a joué dans un assortiment de films, interprétant le collègue policier de Walter Matthau dans le thriller The Taking of Pelham One Two Three (« Les pirates du métro ») et le mari de Divine Wilbur Turnblad dans la comédie de John Waters Hairspray.

Il a également écrit une autobiographie, Married to Laughter, sur son mariage de plus de 50 ans avec son âme soeur Anne Meara, décédée en 2015. Et ses innombrables apparitions télévisées incluent un peu de tout, allant de Murder She Wrote (« Elle écrit au meurtre ») à Law & Order (« La Loi et l’ordre »), sans compter 36 apparitions aux côtés d’Anne Meara au Ed Sullivan Show.

Jerry Stiller, bien qu’il n’ait eu qu’un rôle de soutien dans Seinfeld, a créé certains des moments les plus mémorables de l’émission. Il a remporté une nomination au gala des Emmy en 1997 pour sa performance dans la comédie.

Ce rôle avait relancé la carrière du septuagénaire, lui permettant notamment de décrocher des rôles dans une publicité de Nike et dans la comédie télévisée King of Queens.