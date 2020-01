«Papicha»: redoutable insouciance

En 1997, la cinéaste française Mounia Meddour, alors à l’aube de l’âge adulte, est contrainte de quitter précipitamment son pays natal, l’Algérie. La sécurité de son père, également réalisateur, est grandement menacée par des intégristes islamistes qui s’offusquent de son œuvre et de son libéralisme.

La jeune femme n’est pas seule à devoir fuir les violences. La guerre civile qui a fait rage pendant plus d’une décennie dans le pays — opposant le gouvernement de l’époque à des groupes rebelles attachés au djihad et à l’installation d’une République islamique — a causé la mort de plus de 150 000 civils, en plus de forcer des dizaines de milliers d’Algériens à s’exiler.

C’est au cœur de cette décennie noire que Mounia Meddour a choisi de poser l’action de son premier film de fiction, Papicha (« jeune fille coquette » en arabe). Nedjma (époustouflante Lyna Khoudri) est passionnée de mode. La nuit, elle s’évade de son pensionnat et brave les interdits afin de vendre ses créations dans les toilettes des boîtes de nuit.

Or, de plus en plus, la terreur gronde. Les barrières s’érigent, les murs se recouvrent d’affiches faisant la promotion du hidjab, les bombes pleuvent et le danger guette celles qui, comme Nedjima, sont éprises de liberté. Déterminée à braver l’intégrisme, cette dernière organise au sein de son école un défilé de robes confectionnées uniquement à partir du traditionnel haïk musulman.

Cette insouciance, cet entêtement à vouloir vivre normalement, qui semblent de prime abord anachroniques dans un contexte d’une telle violence, s’avèrent une arme redoutable contre le contrôle des corps et l’annihilation des esprits.

La frivolité des robes se heurte au trait de crayon furieux, en inadéquation constante avec la brutale répression, le bruit des bombes et les murmures apocalyptiques auxquels Nedjma et ses amies portent peu attention, attachées qu’elles sont à l’espoir et à l’émancipation.

La caméra, agitée et impétueuse, s’avance au plus près des visages et des mains, créant dans son ballet haletant un contraste saisissant entre l’insouciance et l’ébullition des jeunes filles et la suffocante répression qui se joue dans leur dos et menace de les dévorer.

Représentation lucide, convaincante et universelle de l’amitié féminine, le film ne s’attarde toutefois jamais suffisamment sur l’évolution psychologique des personnages pour justifier son manque de mise en contexte sociohistorique. Certains événements d’une violence inouïe, dont les conséquences ne peuvent être que colossales, ont peu d’effets sur l’évolution dramatique du récit et ne deviennent que les symptômes abstraits d’une société en mutation. Imparfait, mais poignant.